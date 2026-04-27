पत्नी के घर नहीं आने से नाराज युवक बिजली टावर पर चढ़ा, पेंड्रा में करीब 3 घंटे तक अधिकारियों ने दी समझाइश
पारिवारिक विवाद के बाद टावर में चढ़ा युवक करीब 3 घंटे बाद नीचे उतरा, फिलहाल उसे एहतियात के रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 27, 2026 at 8:29 PM IST
GPM: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कोरबा जिले की सीमा पर एक युवक करीब 100 फीट ऊंचे चालू हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया. यह घटना कोडगार चौकी क्षेत्र में हुई. सुबह करीब 10 बजे युवक टावर पर चढ़ा और लगभग 3 घंटे तक नीचे नहीं उतरा.
पत्नी के घर नहीं आने पर था नाराज
युवक का नाम केवल सिंह आयाम है, जो कोरबा जिले के ग्राम पंचायत सेमरा का रहने वाला है. बताया गया कि उसकी पत्नी घर से बाजार जाने निकली थी, लेकिन वह शादी समारोह में चली गई. केवल सिंह पत्नी के वापस न आने से परेशान और नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसने यह कदम उठाया.
प्रशासन की कार्रवाई
टावर में चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा. इसके साथ ही बिजली विभाग से संपर्क कर सुरक्षा इंतजाम किए गए. इसके बाद लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया गया और करीब 3 घंटे तक समझाइश और रेस्क्यू ऑपरेशन चला. आखिरकार दोपहर 1 बजे युवक नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया.
समझाइश देकर युवक को नीचे उतारा गया है. पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान था और ऊपर चढ़ गया था, समझाइश देकर नीचे उतारा गया है.- अविनाश कुजुर, तहसीलदार, पेंड्रा
अस्पताल में भर्ती कराया गया
युवक को तुरंत कोडगार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत सामान्य है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है. युवक को काउंसलिंग दी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसा कदम न उठाए.
थोड़ा टेंशन हो गया था. अपने ही परिवार में शादी थी वहां पत्नी गई थी और वापस नहीं आ रही थी. घर वालों को भी बोला तो नहीं सुने. आखिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा- केवल सिंह
वहीं पत्नी समिला बाई का भी कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. पहले बस झगड़ा हुआ था लेकिन घटना के एक दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. फिलहाल युवक की काउंसिलिंग के साथ ही उसके परिवार को भी समझाइश दी गई है.