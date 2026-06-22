ETV Bharat / state

टिहरी में नौकरी से निकाला तो टावर पर चढ़ा शख्स, पुलिस प्रशासन में हड़कंप

टिहरी में बीएसएनएल टावर पर चढ़ा एक शख्स, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, शख्स को नीचे उतारने के लिए मान मनौव्वल जारी

Man climbs BSNL tower in Tehri
बीएसएनएल टावर पर चढ़ा शख्स (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 22, 2026 at 6:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी में उस समय हड़कंप मच गया, जब नौकरी से निकाले जाने से आक्रोशित एक शख्स बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया. शख्स के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. जहां उसे नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है.

नौकरी जाने से नाराज शख्स टावर पर चढ़ा: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टावर पर चढ़े शख्स का नाम नरोतम प्रसाद गैरोला है. जो नरेंद्रनगर के दोगी पट्टी के भांगला का रहने वाला है. जो अपनी नौकरी समाप्त किए जाने से नाराज बताया जा रहा है. आक्रोश में उसने बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड टावर पर चढ़कर विरोध जताना शुरू कर दिया.

नई टिहरी में बीएसएनएल टावर पर चढ़ा एक शख्स (वीडियो- ETV Bharat)

शख्स को नीचे उतारने की कोशिशें जारी: घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और अन्य संबंधित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार शख्स को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर टावर के आसपास लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.

Man climbs BSNL tower in Tehri
मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम (फोटो- ETV Bharat)

कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त बताया जा रहा शख्स: बताया जा रहा है कि शख्स को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफिस में नियुक्त किया गया था. जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई. जिसके बाद वो आक्रोश में आकर टावर पर चढ़ गया. जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए. उसे टावर से नीचे उतारने की बरसक प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल, वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है.

Man climbs BSNL tower in Tehri
टावर पर चढ़ा शख्स (फोटो- ETV Bharat)

शख्स को नीचे उतारने के लिए मान मनौव्वल जारी: वहीं, खबर लिखे जाने तक शख्स टावर पर मौजूद था और प्रशासन उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटा हुआ था. अधिकारियों का कहना है कि बातचीत के माध्यम से मामले का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

Man climbs BSNL tower in Tehri
शख्स को नीचे उतारने के लिए मान मनौव्वल जारी (फोटो- ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

टिहरी में टावर पर चढ़ा शख्स
नौकरी जाने पर टावर चढ़ा कर्मचारी
TEHRI EMPLOYEE CLIMB ON TOWER
MAN CLIMB TOWER IN UTTARAKHAND
MAN CLIMBS BSNL TOWER IN TEHRI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.