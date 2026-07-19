'पत्नी और बच्चों को बुलाओ, वरना पानी की टंकी से कूद जाऊंगा', सिरफिरे युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा
श्रावस्ती में 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, देर रात तक टंकी पर डटा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 1:35 PM IST
श्रावस्ती: इकौना कस्बे में शनिवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक करीब 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया. युवक अपनी पत्नी और बच्चों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उसे समझाने का प्रयास शुरू किया. देर-रात तक युवक टंकी पर ही डटा रहा, जिससे इलाके में लोगों की भीड़ जुटी रही.
घटना इकौना थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले की है. यहां रहने वाला 40 वर्षीय नानकु पुत्र बाबू अचानक नगर की पानी की टंकी पर चढ़ गया. टंकी पर पहुंचने के बाद उसने पत्नी और बच्चों को बुलाने की शर्त रखते हुए नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया. देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई.
परिजनों के अनुसार, नानकु और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है. करीब नौ महीने पहले हुए विवाद के बाद पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई थी. बाद में वह मुंबई भी चली गई और कुछ समय पहले ही वापस लौटी थी. शनिवार को वह घर से निकली, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. इसी के बाद नानकु ने यह कदम उठा लिया.
बताया गया कि नानकु पेशे से नाई है और उसकी शादी करीब 16 वर्ष पहले हुई थी. उसके चार बेटियां और एक बेटा है. घटना के दौरान पुलिस लगातार युवक से बातचीत कर उसे शांत करने और सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास करती रही. स्थानीय लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की.
थाना प्रभारी परमानंद तिवारी ने बताया कि पुलिस मौके पर मौजूद है और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.
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