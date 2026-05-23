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धमतरी में ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ा युवक, एक घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

युवक के हाईटेंशन टावर में चढ़ने के बाद गांव के लोग दहशत में आ गए. तुरंत धमतरी पुलिस को सूचना दी.

MAN CLIMBED TOWER
टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 3:00 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 5:02 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक हाईटेंशन ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया. युवक को टावर पर चढ़ा देख ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. घटना धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेण्डरा की बताई जा रही है. करीब एक घंटे तक चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया. हालांकि नीचे उतरने से पहले युवक ने वहां मौजूद लोगों के सामने शर्त रखी कि कोई भी उसका वीडियो नहीं बनाएगा.

टावर पर चढ़ा युवक

जानकारी के मुताबिक ग्राम भेण्डरा निवासी याद राम साहू (30 वर्ष), शनिवार की दोपहर कड़ी धूप के बीच अचानक गांव के पास स्थित ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते युवक करीब 50 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया. युवक को इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देख ग्रामीणों के होश उड़ गए. किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना भखारा थाना पुलिस को दी गई.

टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Chhattisgarh)
हाईवोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई घंटों की मश्क्कत के बाद टावर से उतरा युवक

सूचना मिलते ही पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू की गई. घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी और भखारा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस और ग्रामीण लगातार युवक को समझाइश देते रहे. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा रही और हर कोई युवक के सुरक्षित नीचे उतरने की दुआ करता नजर आया.

करीब एक घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के दौरान युवक टावर पर ही बैठा रहा. पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक बातचीत कर उसे नीचे उतरने के लिए मनाया. बताया जा रहा है कि युवक बार-बार लोगों को वीडियो नहीं बनाने की बात कह रहा था. आखिरकार काफी समझाइश के बाद युवक खुद ही धीरे-धीरे नीचे उतर आया, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

नहीं पता चला टावर पर चढ़ने का कारण

फिलहाल युवक ट्रांसमिशन टावर पर क्यों चढ़ा था और उसके पीछे क्या कारण था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस युवक से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. प्रारंभिक तौर पर इसे मानसिक तनाव या किसी व्यक्तिगत कारण से जुड़ा मामला माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

घटना के दौरान गांव में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था. युवक के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत महसूस की.

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Last Updated : May 23, 2026 at 5:02 PM IST

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