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सागर में परिवार सहित टीवी टावर पर चढ़ गया शख्स, पुलिस-प्रशासन के उड़े होश

दरअसल बलराम अहिरवार नाम का युवक गुरुवार दोपहर अपनी पत्नी और दो साल की बेटी के साथ कैंट इलाके में लगे टीवी टावर पर चढ़ गया. पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची और युवक को उतारने के लिए प्रयास करने लगी. उससे लगातार मोबाइल पर बात की गई तो उसका कहना था कि मोतीनगर थाने में उसे बुलाकर बिना किसी कारण मारपीट की गई है. वह इस बात पर अड़ा था कि मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत को यहां बुलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, तभी वह उतरेगा.

युवक अपनी पत्नी और दो साल की बेटी के साथ टीवी टावर पर चढ़ गया

सागर: बुंदेलखंड में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं. पिछले कई दिनों से पारा 44- 45℃ के बीच झूल रहा है. ऐसे में कोई युवक भरी दोपहर में परिवार सहित टीवी टावर पर चढ़ जाए, तो पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूलना लाजमी है. कुछ ऐसा ही मामला सागर जिले से सामने आया है. अधिकारियों की कड़ी मशक्कत और मनुहार के बाद करीब 6 घंटे बाद इस उलझन को सुलझा लिया गया. ड्रामे के बाद पति-पत्नी और उसकी बेटी टावर के नीचे उतरे.

घंटों यह ड्रामा चलता रहा, पुलिस के आला अधिकारी, एसडीआरएफ और सेना की रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया. रात करीब 8 बजे एसपी अनुराग सुजानिया और आजाद पार्टी अध्यक्ष ने युवक से मोबाइल पर बात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर युवक टावर से नीचे उतरा. करीब 6 घंटे के ड्रामे के बाद पति-पत्नी और उसकी बेटी टावर के नीचे उतरे.

युवक के परिजनों को समझाते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

मोतीनगर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप

गुरुवार दोपहर जब आसमान एक तरह से आग उगल रहा था. सड़कों पर सन्नाटा था और तापमान करीब 45℃ के आसपास था. तभी पीली कोठी दरगाह के पीछे पहाड़ी पर लगे टीवी टावर पर एक युवक बलराम अहिरवार अपनी पत्नी और दो साल की मासूम बेटी के साथ चढ़ गया. कुछ ही देर में यह खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंचकर मोबाइल पर बात कर युवक को मनाने का प्रयास करती रही, लेकिन वह मामने को तैयार नहीं था.

लेकिन बलराम अहिरवार का आरोप था कि उसे और उसके पत्नी पर झूठा मामला दर्ज करके थाने बुलाकर मारपीट की गई. उसका मोबाइल छीन लिया गया और उसके द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायत को जबरन वापस कराया गया. साथ ही उसके पैसे भी छीन लिए गए. उसने मोती नगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक वह यहां नहीं आएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वह टावर पर चढ़ा रहेगा.

एसपी और आजाद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने की बात, तब माना

दोपहर बाद शुरू हुआ हंगामा देश शाम तक चलता रहा. पहले पुलिस के आरक्षक, सब इंस्पेक्टर जैसे लोग उसको मनाते रहे. लेकिन जब युवक नहीं माना तो सीएसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और युवक को काफी मनाने की कोशिश की. अप्रिय स्थिति देखते हुए मौके पर एसडीआरएफ की टीम और सेना की रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया. साथ में सागर एसपी अनुराग सुजानिया खुद मौके पर पहुंचे और युवक से बातचीत करना शुरू की.

इसी दौरान आजाद पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्तेय मौके पर पहुंचे और सागर एसपी और उन्होंने युवक से बातचीत की. जब उसे आश्वासन दिया कि आपकी जो भी मांग है, उन पर वैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा, उसे बक्शा नहीं जाएगा. तब जाकर रात करीब 8 बजे युवक टीवी टावर से नीचे उतरा और पुलिस ने राहत की सांस ली.