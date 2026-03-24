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सोनीपत में बुलडोज़र एक्शन के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, मुआवजे की मांग, रोकी गई कार्रवाई

सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के असावरपुर गांव में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की कार्रवाई के दौरान सोमवार को बड़ा हंगामा हो गया. एक मकान और स्कूल के कई कमरों को गिराए जाने के विरोध में गांव का ही सुनील नाम का युवक 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को कार्रवाई रोकनी पड़ी.

मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स : सोनीपत के गांव असावरपुर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की कार्रवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. बुलडोजर के साथ टीम एक मकान और स्कूल के कई कमरों को गिराने के लिए पहुंची हुई थी. इस दौरान कार्रवाई के विरोध में गांव का ही सुनील नाम का युवक 250 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगा. स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को कार्रवाई रोकनी पड़ी.

मुआवजे की मांग : घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. टावर पर बैठा सुनील लगातार प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करता रहा और जमीन के साथ मकान का उचित मुआवजा देने की मांग करने लगा. उसका कहना था कि जब तक मुआवजे की मांग पूरी नहीं होती, वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा और विरोध जारी रखेगा. सुनील के परिजनों का आरोप है कि करीब 20 साल से इस जगह पर गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल चल रहा है और ये जमीन किसी रास्ते में भी नहीं आती. परिजनों के मुताबिक, जब उन्होंने कार्रवाई से संबंधित कागजात दिखाने को कहा तो उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए और बिना संतोषजनक जानकारी दिए ही मकान और स्कूल के कमरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया.

कार्रवाई को रोका गया : परिजनों ने इसे गलत करार देते हुए कहा है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और जब तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक मकान को तोड़ने की कार्रवाई रोकी जाए. उन्होंने बताया कि संबंधित जमीन को लेकर मुकदमा कोर्ट में भी विचाराधीन है. परिवार का कहना था कि इन्हीं मांगों के समर्थन में सुनील को मोबाइल टावर पर चढ़ना पड़ा ताकि उनकी मांगें पूरी हो. ऐसे में हालात बिगड़ते देख कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है.