ETV Bharat / state

प्रेमिका के इंतज़ार में 'शोले का धर्मेंद्र' बना युवक! शराब पीकर 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा

विदिशा के कुरवाई थाना क्षेत्र का मामला. करीब पांच घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार SDRF टीम और पुलिस ने समझा-बुझाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा.

MAN ON HIGH TENSION TOWER VIDISHA
शराब पीकर हाई टेंशन टॉवर पर चढ़ गया शख्स (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा/कुरवाई: फिल्म ‘शोले’ का मशहूर सीन तो आपको याद ही होगा, जब धर्मेंद्र प्यार में दीवानगी दिखाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. ठीक वैसा ही नज़ारा सोमवार को विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम शाहपुर में देखने को मिला. यहां प्रेमिका के प्रेम में पागल एक 30 वर्षीय युवक शराब के नशे में 11 केवी विद्युत टॉवर पर चढ़ गया और प्रेमिका को बुलाने की ज़िद पर अड़ गया.

युवक का कहना था जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा

जैसे ही ग्रामीणों ने युवक को टॉवर पर चढ़ा देखा, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही कुरवाई थाना पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतरने की समझाइश देने लगे. मगर युवक किसी की बात मानने को तैयार नहीं था. उसका कहना था कि जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी रोशनी ठाकुर ने विदिशा से SDRF टीम को बुलाया. करीब पांच घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा सोमवार देर रात तक चला. आखिरकार SDRF टीम और पुलिस की लगातार समझाइश के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया.

विदिशा के कुरवाई थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है संजय अंडवार

पुलिस के अनुसार, युवक का नाम संजय अंडवार (30 वर्ष) है, जो कुरवाई थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है. बताया जा रहा है कि संजय अपनी प्रेमिका को बीना से अपने साथ लाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद युवती के परिजन उसे वापस ले गए. इससे आहत होकर संजय शराब के नशे में टॉवर पर चढ़ गया और प्रेमिका को बुलाने की ज़िद करने लगा.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया “कुरवाई थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई थी, जहां 30 वर्षीय संजय अंडवार नामक युवक हाई टेंशन टॉवर पर चढ़ गया था. युवक नशे में था और अपनी प्रेमिका को बुलाने की ज़िद कर रहा था. स्थिति बेहद जोखिम भरी थी क्योंकि टॉवर पर करंट की आशंका बनी हुई थी. टीम ने सतर्कता से काम किया और युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया. यह कृत्य अत्यंत गैरजिम्मेदाराना है, जिससे समाज की व्यवस्था प्रभावित होती है. इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.”

TAGGED:

VIDISHA NEWS
MAN CLIMBED HIGH TENSION TOWER
VIDISHA ASP PRASHANT CHOUBEY
MAN CLIMBED ON TOWER VIDISHA
MAN ON HIGH TENSION TOWER VIDISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छतरपुर की बेटी बनी DSP, दो असफलता के बाद मयंका ने तीसरी बार लिखी सफलता की कहानी

पुलिस ने निकाल दी फटफटियों की हीरोगिरी, रौंदे 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर

भूपेंद्र सिंह का अपनी ही पार्टी के नेता पर निशाना, बोले- अवसरवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए घातक

मुरैना के युवक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर की आत्महत्या, परिवार ने किस पर लगाए गंभीर आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.