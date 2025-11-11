ETV Bharat / state

प्रेमिका के इंतज़ार में 'शोले का धर्मेंद्र' बना युवक! शराब पीकर 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा

शराब पीकर हाई टेंशन टॉवर पर चढ़ गया शख्स ( ETV Bharat )

विदिशा/कुरवाई: फिल्म ‘शोले’ का मशहूर सीन तो आपको याद ही होगा, जब धर्मेंद्र प्यार में दीवानगी दिखाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. ठीक वैसा ही नज़ारा सोमवार को विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम शाहपुर में देखने को मिला. यहां प्रेमिका के प्रेम में पागल एक 30 वर्षीय युवक शराब के नशे में 11 केवी विद्युत टॉवर पर चढ़ गया और प्रेमिका को बुलाने की ज़िद पर अड़ गया. युवक का कहना था जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा जैसे ही ग्रामीणों ने युवक को टॉवर पर चढ़ा देखा, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही कुरवाई थाना पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतरने की समझाइश देने लगे. मगर युवक किसी की बात मानने को तैयार नहीं था. उसका कहना था कि जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा. मुरैना में महिला के साथ दुष्कर्म, पिटाई से बचने हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा आरोपी