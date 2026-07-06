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मोबाइल चैट के विवाद में महिला की गला रेतकर हत्या, शव के टुकड़े किए, 14 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर: जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में महिला की हत्या कर शव के टुकड़े-टुकड़े कर फेंकने का सनसनीखेज मामले सामने आया है. पुलिस ने खुलासा 14 घंटे के भीतर कर दिया है. पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी हेमल खखरिया उर्फ दिलीप को गिरफ्तार किया है. इस दौरान पुलिस फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया. फिलहाल आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक, रविवार को मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में मोबाइल चैट को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने महिला की हत्या कर दी थी, फिर महिला की पहचान छिपाने के लिए शव के तीन टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया. वहीं, सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर किया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, गड़ासा, अवैध पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और मृतका का शेष अंग बरामद किया है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोबाइल चैट को लेकर हुए विवाद के बाद उसने रेशमा खां उर्फ सना की गला रेतकर हत्या कर दी. पहचान छिपाने के लिए शव के हाथ-पैर काटकर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिए.