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पुलिस पकड़ने पहुंची तो बेड के अंदर कपड़ों के नीचे छिपा शातिर ठग, ऐसे दबोचा

आरोपी पर उत्तर प्रदेश के एक किसान शराफत अली से आम मंगवाने के बाद करीब 90 हजार रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज है.

सिंघाना थाना
सिंघाना थाना (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 12:57 PM IST

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झुंझुनू: सिंघाना थाना पुलिस ने किसानों से ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को अनोखे अंदाज में गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने घर में बेड के अंदर कपड़ों के नीचे छिपा बैठा था, लेकिन पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान उसे ढूंढ निकाला. आरोपी को बेड से बाहर निकालने का वीडियो भी सामने आया है.

थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि आरोपी राहुल सैनी पुत्र नंदलाल पर उत्तर प्रदेश के एक किसान शराफत अली से आम मंगवाने के बाद करीब 90 हजार रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज है. किसान की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर दबिश दी. पुलिस को देखकर आरोपी घर में ही बेड के अंदर कपड़ों के नीचे छिप गया, लेकिन तलाशी के दौरान उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चल सकी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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थानाधिकारी सुगन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ करीब एक वर्ष पहले चेक बाउंस का मामला भी दर्ज हो चुका है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं.

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