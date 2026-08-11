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पंचकूला सरकारी अस्पताल से पंखे चोरी करता व्यक्ति रंगे हाथों अरेस्ट, पहली मंजिल से दिनदहाड़े खोल रहा था पंखा

हरियाणा के पंचकूला में सरकारी अस्पताल से पंखे चोरी करते एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ा गया है.

Man caught red handed stealing fans from Panchkula government hospital
पंचकूला सरकारी अस्पताल से पंखे चोरी करता व्यक्ति रंगे हाथों अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 10:34 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 10:41 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में मंगलवार की सुबह एक व्यक्ति को दिनदहाड़े खुलेआम चोरी करते हुए पकड़ लिया गया. आरोपी को ज़रा भी डर नहीं था कि वो चोरी करते हुए पकड़ा जा सकता है क्योंकि आरोपी अस्पताल के गलियारे में वॉशरूम के समीप खुलेआम लोगों के सामने ही पंखे को उतारकर उसके पुर्जे अलग अलग करने में जुटा था.

अस्पताल के कर्मचारियों ने पकड़ा: आरोपी अस्पताल की पहली मंजिल पर लगे पंखे चोरी करने का प्रयास कर रहा था. पंखा खोलने के बाद उसे फर्श पर रखकर आरोपी उसके पुर्जे खोल रहा था. लेकिन उसी दौरान अस्पताल के कर्मचारियों व अन्य लोगों ने आरोपी को चोरी करते देख लिया. इसके बाद उसे मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8:45 बजे अस्पताल की पहली मंजिल पर इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा था. इसी कामकाज की आड़ में आरोपी व्यक्ति अस्पताल की पहली मंजिल से पंखे चोरी करता हुआ दिखाई दिया. कर्मचारियों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को काबू कर सेक्टर-7 थाने ले गई.

पंचकूला सरकारी अस्पताल से पंखे चोरी करता व्यक्ति रंगे हाथों अरेस्ट (ETV Bharat)

आरोपी की पहचान: पुलिस के अनुसार काबू किए गए आरोपी की पहचान पंचकूला के गांव आसरेवाली के रहने वाले मेहरदीन के रूप में हुई है. थाना सेक्टर-7 पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उससे पूछताछ की. आरोपी से पूछताछ में पुलिस यह पता लगाने के प्रयास में जुटी है कि वह अस्पताल से पंखा चोरी करने पहली बार आया था या इससे पहले भी अस्पताल से किन्हीं उपकरणों को चोरी कर चुका है. वहीं, अस्पताल कर्मचारियों द्वारा आरोपी की पंखे चोरी करते समय बनाई गई वीडियो वायरल हो रही है. इससे पहले भी अस्पताल से कई बार चोरी होने की घटनाएं सामने आती रही हैं. बहरहाल, पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी है.

ऑक्सीजन और सक्शन पाइपलाइन चोरी: पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक (सिविल) अस्पताल और मदर एवं चाइल्ड हॉस्पिटल में हाल ही में कॉपर की मेडिकल ऑक्सीजन और सक्शन पाइपलाइन चोरी होने की एक घटना सामने आई थी. चोरों ने नवजात शिशु वार्ड की सातवीं मंजिल तक पहुंचकर सीलिंग तोड़ते हुए वारदात को अंजाम दिया था. इससे अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होने से भर्ती नवजात शिशुओं की जान जोखिम में पड़ गई थी.

ओपीडी बैटरियों की चोरी: फरवरी 2026 में नागरिक अस्पताल से ओपीडी कार्ड बनाने में इस्तेमाल सिस्टम की 39 बैटरियां चोरी हो गई थी. इससे तीन दिन तक अस्पताल का सर्वर ठप रहा था. पुलिस ने इस मामले में आरोपी चोर और स्क्रैप डीलर को गिरफ्तार कर उनसे बैटरियां बरामद की थी.

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Last Updated : August 11, 2026 at 10:41 PM IST

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