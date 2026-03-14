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रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की छत पर चढ़ने से युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आया, गंभीर रूप से झुलसा

रांची: रांची रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम एक गंभीर हादसा हो गया, जिसमें एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ने के कारण हाईटेंशन ओवरहेड तार की चपेट में आ गया. इस घटना से प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में दहशत फैल गई.

प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर खड़ी दिल्ली जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 02877) की छत पर अचानक एक युवक चढ़ गया. जैसे ही वह ऊपर खड़ा हुआ, उसका शरीर 25 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज आवाज के साथ चिंगारी निकली और युवक बुरी तरह झुलस गया. हादसे के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री इधर-उधर भागने लगे.

रेल पुलिस और कर्मियों की त्वरित कार्रवाई

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), गोवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने ट्रैक की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कराई. इसके बाद युवक को सावधानी से ट्रेन की छत से नीचे उतारा गया. रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी एवं सीनियर डीसीएम शुचि सिंह ने बताया कि बिजली के तेज झटके से युवक गंभीर रूप से झुलस गया है. उसे तत्काल एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर उसकी हालत गंभीर बता रहे हैं.

आरपीएफ की ओर से मिली जानकारी