पिथौरागढ़: गौशाला में लगी भीषण आग, जिंदा जला व्यक्ति
सीमांत जिले पिथौरागढ़ के थल थाना क्षेत्र में गौशाल में आग लगने की घटना सामने आई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 11, 2025 at 5:55 PM IST
बेरीनाग: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र चौसाला में बुधवार देर रात को भीषण हादसा हो गया. यहां गौशाला अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण युवक की मौत हो गई है. थल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
बुधवार रात गौशाला में अचानक लगी रात: जानकारी के मुताबिक चौसाला गांव में गोविंद राम पुत्र बहादुर राम के गौशाला में बुधवार की रात अचानक से आग लग गई थी. घर से पचास मीटर दूर बनी गौशाला में अंदर घास और लकड़ी रखी थी. सुबह गौशाला के जलने की भनक लगने के बाद गोविंद राम ने भीतर जाकर देखा तो उसे वहां अधजला शव मिलने से उसके होश उड़ गए. इसके बाद उन्होंने थल थाने की पुलिस को मामले की सूचना दी.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य: थल थाने के थाना प्रभारी प्रकाश पांडे मौके पर पहुंचे. उन्होंने फॉरेनसिक टीम पिथौरागढ़ को सूचित किया. फॉरेनसिक टीम साढ़े तीन बजे पहुंची. साढ़े चार बजे गांव के ही नारायण राम पुत्र रामलाल दास मौके पर पहुंचा. उसने थाना प्रभारी प्रकाश पांडे को बताया कि बुधवार देर शाम से उसका छोटा भाई केशर राम घर से लापता चल रहा था.
शव की शिनाख्त केशर राम के रूप में हुई: नारायण राम ने बुरी तरह से जल चुके शव की शिनाख्त अपने 38 साल के भाई केशर राम के रूप में की. बताया जा रहा है कि रात को घर लौटने में देर होने के कारण केशर राम गौशाला के अंदर ही सो गया था. तभी अज्ञात कारणों से लगी आग इतनी भयानक थी कि केशर राम का शव जलकर छोटे लोथड़े के रूप में ही रह गया हैं. पुलिस ने शव का पंचनामा भर दिया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है.फिलहाल पुलिस आग लगने का कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.
पढ़ें--