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दिल्ली: मंगोलपुरी में व्यक्ति की चाकू गोदकर बेरहमी से की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल

जानकारी के अनुसार, सोमवार को मंगोलपुरी इलाके में 4 से 5 हमलावरों ने महेश पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे उनके छोटे भाई को भी आरोपियों ने निशाना बनाया और चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवार पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहा है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर जिले के राजपार्क थाना क्षेत्र स्थित मंगोलपुरी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पुरानी रंजिश के चलते 45 वर्षीय महेश की कथित तौर पर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे उनके छोटे भाई पर भी जानलेवा हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

परिवार पर पहले भी हो चुका है हमला

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष पहले भी उनके परिवार के दो सदस्यों पर चाकू से जानलेवा हमला कर चुका है. परिवार का कहना है कि उन्होंने पहले भी स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनका आरोप है कि यदि पुलिस पहले कार्रवाई करती तो आज महेश की जान बच सकती थी.

परिजनों का यह भी दावा है कि आरोपी परिवार दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई. हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं.

इस सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे पुलिस प्रशासन व वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष जांच तथा सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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