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फर्रुखाबाद में सर्पदंश के बाद मरीज के साथ डिब्बे में बंद जिंदा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा दोस्त, मचा हड़कंप

अस्पताल में हड़कंप! मरीज के साथ आया जिंदा सांप, डॉक्टर भी रह गए दंग

दोस्त हो तो ऐसा! जिंदा सांप लेकर पहुंचा अस्पताल
दोस्त हो तो ऐसा! जिंदा सांप लेकर पहुंचा अस्पताल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 2:36 PM IST

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फर्रुखाबाद: जिले में बाढ़ के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. अमृतपुर में एक युवक को नाव से उतरते समय सांप ने डस लिया. उसके दोस्त ने सांप को पकड़ कर डिब्बे में बंद कर दिया और घायल दोस्त के साथ उसे भी अस्पताल ले आया. अस्पताल में जिंदा सांप को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए.

डिब्बे में बंद जिंदा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा दोस्त
डिब्बे में बंद जिंदा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा दोस्त (Photo Credit: ETV Bharat)

कब और कहां की घटना: यह घटना थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम तीसराम की मड़ैया की है. 22 वर्षीय प्रदीप शनिवार देर शाम को नाव से घर लौट रहे थे. उनके गांव में गंगा का बाढ़ का पानी भरा हुआ है और आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही है. जब वे गांव के पास पहुंचे और नाव से उतरे तो बाढ़ के पानी में मौजूद एक सांप ने प्रदीप के पैर में डस लिया.

प्रदीप को सांप के डसने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी. तभी तुरंत सांप को पकड़ लिया और गांव वालों की मदद से उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया. इसके बाद, ग्रामीण प्रदीप और डिब्बे में बंद सांप दोनों को लेकर बीती रात जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे.- अनुज, पीड़ित का दोस्त

जिंदा सांप, डॉक्टर भी रह गए दंग
जिंदा सांप, डॉक्टर भी रह गए दंग (Photo Credit: ETV Bharat)


अस्पताल में मचा हड़कंप: लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में डिब्बे में बंद जिंदा सांप को देखकर चिकित्सक भी आश्चर्यचकित रह गए. कुछ देर के लिए सभी हैरान दिखे.

डॉक्टर ने युवक की हालत को खतरे से बाहर बताया
डॉक्टर ने युवक की हालत को खतरे से बाहर बताया (Photo Credit: ETV Bharat)

पीड़ित की हालत खतरे से बाहर: जिला अस्पताल लोहिया की इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक अभय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदीप को 10 एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाए गए हैं. उसकी हालत अब स्थिर है और लगातार उसके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है.

यह भी पढ़ें: बरसात में बिल छोड़ इंसानों के बीच क्यों आ रहे हैं सांप? जानें कौन कितना खतरनाक और कैसे रहें सुरक्षित

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