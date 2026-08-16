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फर्रुखाबाद में सर्पदंश के बाद मरीज के साथ डिब्बे में बंद जिंदा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा दोस्त, मचा हड़कंप

दोस्त हो तो ऐसा! जिंदा सांप लेकर पहुंचा अस्पताल ( Photo Credit: ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जिले में बाढ़ के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. अमृतपुर में एक युवक को नाव से उतरते समय सांप ने डस लिया. उसके दोस्त ने सांप को पकड़ कर डिब्बे में बंद कर दिया और घायल दोस्त के साथ उसे भी अस्पताल ले आया. अस्पताल में जिंदा सांप को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए.

डिब्बे में बंद जिंदा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा दोस्त (Photo Credit: ETV Bharat)

कब और कहां की घटना: यह घटना थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम तीसराम की मड़ैया की है. 22 वर्षीय प्रदीप शनिवार देर शाम को नाव से घर लौट रहे थे. उनके गांव में गंगा का बाढ़ का पानी भरा हुआ है और आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही है. जब वे गांव के पास पहुंचे और नाव से उतरे तो बाढ़ के पानी में मौजूद एक सांप ने प्रदीप के पैर में डस लिया.