रहस्यमय तरीके से शख्स की गला काटकर हत्या, ओझा-गुनी के काम से जुड़े थे बुजुर्ग!

पलामूः जिला में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के डबरा के इलाके में पचू मोची नामक 65 वर्षीय बुजुर्ग की रहस्यमय तरीके से गला काटकर हत्या कर दी गई है. घटना के बाद पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.

बता दें कि पचू मोची बुधवार से लापता था. गुरुवार को गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर जंगल से बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है. गांव के चौकीदार ने पूरे मामले की जानकारी थाना को दी. जिसके बाद लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू की.

पचू मोची की गला काट कर हत्या की गई थी. पुलिस इस घटना को लेकर कई बिंदुओं पर आशंका है. दरअसल पचू ओझा-गुनी का काम करते थे. लेस्लीगंज के थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि उनके गायब होने की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी. पुलिस गांव में भी गई थी लेकिन किसी ने इस बारे में जिक्र नहीं किया.

पचू मोची की हत्या की जानकारी भी ग्रामीण या परिजनों के द्वारा पुलिस को सूचना नहीं की गई थी. गांव के चौकीदार के द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल पर बेहद ही कम खून गिरा हुआ है आशंका है कि हत्या के बाद शव को फेंका गया है.