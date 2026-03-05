ETV Bharat / state

पंचायत का फरमान नहीं सह सका 'प्रभु'! दबाव में आकर दे दी जान, बेटे ने लगाया हत्या का आरोप

शिवहर में पंचायत के कथित फरमान ने एक शख्स की जान ले ली. दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली. पढ़ें..

शिवहर में शव बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 5, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
शिवहर: बिहार के शिवहर में शख्स का शव मिला है. उसकी पहचान तरियानी थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव के रहने वाले 45 वर्षीय प्रभु राय के रूप में हुई है. मृतक के बेटे ने हत्या का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

बगीचे से शव बरामद: घटना के संबंध में गांव में तरह-तरह की चर्चा हो रही है. बताया जाता है कि मृतक के पुत्र धीरज का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग था. ग्रामीणों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मृतक का बेटा एक युवती को लेकर मुंबई भाग गया था. बाद में 22 फरवरी को दोनों को परिजन वापस गांव लेकर आए थे.

Sheohar Police
आम के बगीचे से शव बरामद (ETV Bharat)

पंचायत के फरमान के कारण दी जान: उस मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई, जिसमें कथित तौर पर लड़की पक्ष को सात लाख रुपये देने का फरमान सुनाया गया और 8 मार्च तक राशि देने को कहा गया था. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रभु राय इस फैसले को लेकर काफी तनाव में बताए जा रहे थे. घर में भी इसको लेकर विवाद की बात सामने आई थी.

बेटे ने लगाया हत्या का आरोप: इसी बीच गुरुवार सुबह गांव के एक बगीचे में प्रभु राय का शव मिला. हालांकि बेटे निकेश कुमार ने आरोप लगाया कि उसके पिता की हत्या हुई है. उसका कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने हत्या कर पेड़ से लटका दिया और आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है.

"सुबह मे पता चला कि पापा को मारकर लटका दिया गया है. जिसने सात लाख रुपये जुर्मना किया था. जुर्माना की राशि नहीं मिलने के कारण पापा को मारकर टांग दिया गया है."- निकेश, मृतक प्रभु राय के बेटे

हत्या या आत्महत्या?: वहीं, शव मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस आत्महत्या और हत्या समेत तमाम पहलुओं पर छानबीन कर रही है.

"पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है लेकिन हत्या समेत अन्य संभावनाओं को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा."- सुशील कुमार, एसडीपीओ

