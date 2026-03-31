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बेल के पेड़ से लटका मिला पिता का शव, इसी साल होनी थी बेटी की शादी

नवादा में एक शख्स का शव खेत में बेल के पेड़ से बंधा मिला है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया. पढ़ें खबर-

dead body found in Nawada
नवादा में शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 5:23 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के बरेव गांव में मंगलवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई. यहां 50 वर्षीय शख्स का शव खेत में बेल के पेड़ से बंधा हुआ मिला. मृतक की पहचान स्थानीय निवासी राजेश कुमार उर्फ मंटू सिंह के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई.

परिवार ने जताई हत्या की आशंका: परिजनों का आरोप है कि राजेश कुमार की हत्या कर दी गई. उनके भाई राजीव कुमार ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच राजेश घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे. पूरे परिवार और गांव वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन मंगलवार सुबह घर से महज 600 मीटर दूर खेत में उनका शव बेल के पेड़ से बंधा मिला. परिजनों ने इस घटना को हत्या बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

नवादा में शव बरामद (ETV Bharat)

“राजेश का किसी से कोई विवाद नहीं था. उसका गला दबाकर हत्या की गई और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को बेल के पेड़ से बांध दिया गया. हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं.”-राजीव कुमार, मृतक के भाई

गला दबाकर हत्या का संदेह: मृतक के गले में गमछा बंधा हुआ था और उसी गमछे से पैर भी बंधे थे. परिजनों का कहना है कि गर्दन पर गमछे के निशान साफ दिख रहे हैं, जिससे गला दबाकर हत्या करने की आशंका मजबूत हो गई है. उन्होंने बताया कि शव को पेड़ से बांधकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है. राजेश कुमार ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जोताई का काम करते थे और अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे.

बेटी की होने वाली थी शादी: राजेश कुमार के परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है. बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बेटी की शादी इसी साल होने वाली थी. परिवार का कहना है कि राजेश का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था और वे सामान्य जीवन जी रहे थे.

क्या कहती है पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही रजौली एसडीपीओ गुलशन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों द्वारा लगाए गए हत्या के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच के हर पहलू पर काम किया जा रहा है.

एफएसएल टीम और खोजी कुत्ते कर रहे जांच: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. साथ ही खोजी कुत्तों की मदद से भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. एसडीपीओ ने बताया कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द ही पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की तहकीकात जारी है.

“मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाया गया है. खोजी कुत्तों की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. हर पहलू पर जांच की जा रही है.”-गुलशन कुमार, रजौली एसडीपीओ

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