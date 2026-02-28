ETV Bharat / state

पलामू के चैनपुर में सासुराल आए युवक की हत्या! कोयल नदी से बरामद हुआ शव

पलामू में अपनी ससुराल आए एक युवक की हत्या कर दी गई. उसका शव नदी से बरामद किया गया. पुलिस जांच कर रही है.

MURDER IN PALAMU
घटनास्थल पर मौजूद भीड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 28, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: नीरज कुमार

पलामूः चैनपुर थाना क्षेत्र चेडाबार में ससुराल आए युवक की हत्या कर दी गई. युवक का शव निर्वस्त्र हालत में नदी से बरामद हुआ है. युवक के शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

युवक के शरीर पर जख्म के निशान

पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान योगेंद्र सिंह के रूप में हुई है जो नावाबाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. उन्होंने बताया कि युवक के शरीर पर जख्म के निशान हैं ओर उसकी हत्या करने के बाद शव को फेंका गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है एवं आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

टहलने के लिए घर से बाहर निकला था युवक

दरअसल योगेंद्र सिंह की दो वर्ष पहले चेडाबार में शादी हुई है. पत्नी इंटर की परीक्षा दे रही थी. परीक्षा खत्म होने के बाद वह पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था. शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद योगेंद्र सिंह घर से बाहर टहलने के लिए निकला था.

जब देर रात तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने काफी देर तक उसकी खोजबीन की. शनिवार की दोपहर बाद चैनपुर थाना क्षेत्र के चेडाबार में कोयल नदी से योगेंद्र सिंह का शव बरामद हुआ. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. मृतक योगेंद्र सिंह का एक बच्चा भी है.

यह भी पढ़ें:

पलामू मॉब लिंचिंग: पुलिस को गुमराह करने के लिए लगाया गया बैटरी चोरी का आरोप, दो आरोपी गिरफ्तार

प्रेम संबंधों को लेकर परिवार उठा रहे हैं खौफनाक कदम, पिटाई से लेकर हत्या तक को दिया जा रहा अंजाम

पलामू में मॉब लिंचिंग, लड़की से मिलने गया था युवक, बैट्री चोर बोल कर लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला

TAGGED:

कोयल नदी में मिला शव
KOEL RIVER IN CHAINPUR
पलामू में हत्या का मामला
सासुराल आए युवक की हत्या
MURDER IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.