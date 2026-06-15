कवर्धा में सड़क किनारे लाश मिली, सुबह टहलने निकले लोगों ने देखा
मृतक की पहचान विश्वनाथ गेन्द्रे निवासी ग्राम छिरहा के रूप में की गई. घटना की सूचना परिजनों को दी गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 15, 2026 at 12:05 PM IST
कवर्धा: शहर के रायपुर मार्ग के पास सुबह एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.सुबह टहलने और काम पर जाने वाले लोगों ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा.पास जाकर देखने पर उसकी मौत हो चुकी थी.घटना की सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई.
हार्ट अटैक से मौत की आशंका
सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक की पहचान विश्वनाथ गेन्द्रे निवासी ग्राम छिरहा के रूप में की गई. पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी.
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे. अचानक हुई मौत से परिवार में शोक का माहौल है. वहीं, सड़क किनारे शव मिलने की खबर से आसपास के लोगों में भी तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं.
शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं. प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि मौत हृदयाघात (हार्ट अटैक) के कारण हुई हो सकती है. मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा- योगेश कश्यप , कोतवाली थाना प्रभारी
कबीरधाम पुलिस कर रही जांच
फिलहाल पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.