ETV Bharat / state

धनबाद के बांसजोड़ा रेलवे साइडिंग के पास मिला एक व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

धनबाद: जिले के लोयाबाद ओपी क्षेत्र के बांसजोड़ा रेलवे साइडिंग में रेलवे ट्रैक के पास गुरुवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिला है. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

पुलिस ने मृत शख्स की पहचान 58 वर्षीय सरदार बलदेव सिंह के रूप में की है. पुलिस के अनुसार मृत व्यक्ति मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था और वर्तमान में लोयाबाद ओपी क्षेत्र के मदनाडीह में एक व्यक्ति के घर रहता था. वह निजी वाहन चलाता था.

हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे सरदार बलदेव सिंह कोयला चुनने के लिए रेलवे साइडिंग पहुंचा था.इसी दौरान एक ओर से धनबाद-चंद्रपुरा सवारी ट्रेन और दूसरी ओर से मालगाड़ी गुजर रही थी.इसी बीच वह दोनों ट्रेनों के बीच फंस गया और संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ा.आशंका है कि गिरने के दौरान सिर के पीछे पत्थर से गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही लोयाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया.मृतक के बाएं पैर में हल्के चोट के निशान भी पाए गए हैं. इस संबंध में लोयाबाद ओपी प्रभारी पीकू प्रसाद ने बताया कि शव रेलवे ट्रैक के बीच से बरामद हुआ है और प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से कटकर मौत का प्रतीत हो रहा है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.