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रिश्तों का खूनी अंत! पत्नी पर नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप

धनबाद: जिले के मुनीडीह ओपी क्षेत्र में एक शख्स की उसके घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. पत्नी और उसके नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप लगा है. मृत शख्स की पहचान बिसु बाउरी (31 वर्ष)के रूप में की गई है. मृत शख्स के भाई और बहन का आरोप है कि बिसु की पत्नी और बेटे ने ईंट, पत्थर, बेलन, रॉड और डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है.

रात में हुआ था पत्नी से विवाद, सुबह मिला शव

घटना धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र के गोपीनाथडीह बस्ती स्थित वाशरी रोड की है. जानकारी के अनुसार देर रात बिसु बाउरी और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि सुबह होने से पहले ही बिसु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस पदाधिकारी और परिजनों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पत्नी और नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप

मृतक के भाई, बहन और अन्य परिजनों का आरोप है कि बिसु बाउरी की पत्नी पूनम देवी और उसके नाबालिग बेटे ने मिलकर ईंट, पत्थर, बेलन और अन्य भारी सामान से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

घटनास्थल से पुलिस ने कई सामान जब्त किए