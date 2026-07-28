रिश्तों का खूनी अंत! पत्नी पर नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप
धनबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स का शव बरामद किया गया है. शख्स की पत्नी और नाबालिग बेटे पर ही हत्या का आरोप लगा है.
Published : July 28, 2026 at 5:22 PM IST
धनबाद: जिले के मुनीडीह ओपी क्षेत्र में एक शख्स की उसके घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. पत्नी और उसके नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप लगा है. मृत शख्स की पहचान बिसु बाउरी (31 वर्ष)के रूप में की गई है. मृत शख्स के भाई और बहन का आरोप है कि बिसु की पत्नी और बेटे ने ईंट, पत्थर, बेलन, रॉड और डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है.
रात में हुआ था पत्नी से विवाद, सुबह मिला शव
घटना धनबाद के मुनीडीह ओपी क्षेत्र के गोपीनाथडीह बस्ती स्थित वाशरी रोड की है. जानकारी के अनुसार देर रात बिसु बाउरी और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि सुबह होने से पहले ही बिसु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई.
पत्नी और नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप
मृतक के भाई, बहन और अन्य परिजनों का आरोप है कि बिसु बाउरी की पत्नी पूनम देवी और उसके नाबालिग बेटे ने मिलकर ईंट, पत्थर, बेलन और अन्य भारी सामान से उस पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
घटनास्थल से पुलिस ने कई सामान जब्त किए
इधर, पुलिस ने घटनास्थल से रॉड, डंडा, बेलन और ईंट समेत कई सामान बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके.
मुनीडीह ओपी प्रभारी ने की पुष्टि
इस संबंध में मुनीडीह ओपी प्रभारी मानिता कुमारी ने बताया कि परिजनों के आरोप के आधार पर मृतक की पत्नी और नाबालिग पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस घरेलू विवाद, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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