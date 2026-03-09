ETV Bharat / state

वाराणसी में पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की साजिश का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार

पांच लोग घर में घुसे और मारपीट की. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: चितईपुर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर कथित रूप से प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. पति ने साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज और पत्नी के मोबाइल चैट भी सार्वजनिक किए हैं. इन चैट में पति को जान से मारने का प्लान बनाने का दावा किया जा रहा है. पति की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. देर रात असलहों के साथ घर में घुसे हमलावर: वाराणसी के चितईपुर निवासी संतोष कुमार सिंह ने सोमवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध हैं. आरोप है कि बीती रात प्रेमी अपने कुछ साथियों के साथ असलहा और लोहे की रॉड लेकर उसके घर पहुंचा था. जानकारी देते संतोष कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)