वाराणसी में पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की साजिश का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया, संतोष सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज करके दो आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं. पूछताछ की जा रही है.
Published : March 9, 2026 at 8:45 PM IST
वाराणसी: चितईपुर थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी पर कथित रूप से प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. पति ने साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज और पत्नी के मोबाइल चैट भी सार्वजनिक किए हैं. इन चैट में पति को जान से मारने का प्लान बनाने का दावा किया जा रहा है. पति की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
देर रात असलहों के साथ घर में घुसे हमलावर: वाराणसी के चितईपुर निवासी संतोष कुमार सिंह ने सोमवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध हैं. आरोप है कि बीती रात प्रेमी अपने कुछ साथियों के साथ असलहा और लोहे की रॉड लेकर उसके घर पहुंचा था.
पति संतोष के मुताबिक, रात लगभग 12 बजे करीब पांच लोग घर में घुसे और मारपीट शुरू कर दी. शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए.
सीसीटीवी और मोबाइल चैट ने खोली पोल: स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर ही दो संदिग्धों को पकड़ लिया गया, जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया. संतोष ने बताया कि घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में हमलावरों को साफ देखा जा सकता है, जो चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए थे. इसके अलावा पत्नी के मोबाइल से मिले चैट में कथित तौर पर हत्या की साजिश से जुड़ी बातें सामने आई हैं.
दो गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश: एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि संतोष की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पकड़े गए दो आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है, जबकि फरार अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
