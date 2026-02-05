ETV Bharat / state

"मुल्ला जी ने बचाई मेरी जान...वर्ना जिंदा नहीं होता", छेड़खानी का किया विरोध तो 4 बदमाशों ने बेहिसाब पीटा

बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन एक मुस्लिम शख्स मसीहा बनकर सामने आया और मुकेश की जान बचाई.

छेड़खानी के विरोध पर बेहिसाब पीटाई
छेड़खानी के विरोध पर बेहिसाब पीटाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 5, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में एक युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए. महरौली थाना पुलिस ने मामले में युवती के बयान पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. कारोबारी को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है.

जानकारी के मुताबिक संगम विहार निवासी मुकेश कुमार इग्नू रोड स्थित चाय की दुकान पर रुके थे. वहां कुछ युवक युवतियों पर अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ कर रहे थे. मुकेश ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा और पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

मुस्लिम शख्स मसीहा बनकर सामने आया और जान बचाई: बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन एक मुस्लिम शख्स मसीहा बनकर सामने आया और मुकेश की जान बचाई. घायल मुकेश को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया अभी उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है. पुलिस ने युवती के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित मुकेश का कहना है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और वह अपने मददगार के शुक्रगुजार हैं.

छेड़खानी के विरोध पर पीटाई: पीड़ित मुकेश ने बताया कि वह शादी से सुबह घर लौट रहा था, तभी वह चाय पीने के लिए सुबह 5:00 के करीब में चाय की दुकान पर पहुंचता है. इस दौरान कुछ लड़के वहां पहुंचे और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगे, जिस पर उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा मत बोलिए, यह सुनते ही उन चारों लड़कों के द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने लगे. तभी उनके पीछे से कोई भारी चीज से उनके सर पर वार किया जाता है. इसके बाद वह बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं उनके साथ क्या होता है.

केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार: दक्षिणी जिला के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया है कि 3 फरवरी, 2026 को महरौली पुलिस स्टेशन को अनुपम अपार्टमेंट्स, इग्नू रोड, साकेत के पास हुए एक हमले की सूचना मिली. पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर भेजी गई. मौके पर पहुंचते ही घायल मुकेश को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई. उन्हें पहले पं. मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया.

जांच में पता चला कि चार व्यक्तियों ने पीड़ित पर हमला किया था. मामले के तथ्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई. वहीं, प्राथमिकता के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगाई गईं. इसके बाद चारों आरोपियों की तुरंत पहचान की गई, उनका पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

HARASSMENT WITH GIRLS IN DELHI
CRIMES AGAINST WOMEN IN DELHI
KNIFE ATTACKS IN DELHI NCR
DELHI POLICE ON CRIMES
MAN BEATEN UP BRUTALLY IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.