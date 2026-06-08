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दलान में सो रहे बुजुर्ग को उठाकर ले गये पाटीदार... फिर पीट-पीटकर की हत्या

भोजपुर में जमीन विवाद को लेकर 65 वर्षीय किसान की दलान में सोते हुए निर्मम हत्या कर दी गई. पढ़ें खबर-

Murder in Bhojpur
भोजपुर में हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 2:40 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवचक गांव में रविवार की देर रात जमीन के पुराने विवाद को लेकर 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान बलीराम महतो की निर्मम हत्या कर दी गई. आरोपी उनके ही पाटीदार बताए जा रहे हैं. घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया है.

दलान में सो रहे बुजुर्ग पर हमला: बलीराम महतो वासुदेव महतो के पुत्र थे और पेशे से किसान थे. परिजनों के अनुसार वे रात के भोजन के बाद घर के दलान में सो रहे थे. इसी दौरान विवादित पक्ष के लोगों ने उनके मुंह पर तकिया दबाकर उन्हें कुछ दूरी पर ले जाया और वहां बेरहमी से मारपीट की.

धारदार हथियार से किया गया हमला: आरोपियों ने बुजुर्ग पर धारदार हथियार से भी हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बुजुर्ग ने खुद घटना की सूचना डायल-112 को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तुरंत आरा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या (ETV Bharat)

पिता की मौत पर बेटे का आरोप: मृतक के पुत्र अखिलेश कुमार ने बताया कि उनके पिता के गांव के ही कुछ पाटीदारों से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई. परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पहले से प्लानिंग कर यह वारदात को अंजाम दिया.

"पिता रोज की तरह रविवार की रात भोजन करने के बाद घर के दलान पर सोने गए थे. देर रात विवादित पक्ष के लोग वहां पहुंचे और उनका मुंह तकिए से दबाकर कुछ दूरी पर ले गए और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई."-अखिलेश कुमार, मृतक के पुत्र

पुलिस ने कब्जे में लिया शव: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है. सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में जमीनी विवाद में पिटाई के बाद हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है.

"जमीन विवाद को लेकर पीट-पीटकर हत्या करने की बात सामने आ रही है. परिजनों द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस जांच कर रही है."- रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

नामजद प्राथमिकी दर्ज: परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा कर रही है. मामले की गहन जांच की जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है. परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की है.

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