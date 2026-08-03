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दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में अधेड़ की पीटकर हत्या, निर्माणाधीन मकान के पास मिली लाश

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला में कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक अधेड़ की पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 54 वर्षीय कुंडिया सिंकु के रूप में हुई है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब 6 बजे कुंडिया सिंकु अपने घर पर था. इसी दौरान गांव के 10 से 12 लोग वहां पहुंचे और उसे जबरन घर से बाहर निकालकर मारपीट करते हुए कुछ दूरी पर स्थित एक निर्माणाधीन मकान के पास ले गए. वहां लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए.

सोमवार सुबह जब कुंडिया सिंकु घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसकी तलाश में निकली. खोजबीन के दौरान उसने घटनास्थल पर पति का शव देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी. इस घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए. मृतक के बड़े बेटे रघुनाथ सिंकु ने कुमारडुंगी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए लेकिन परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से इनकार कर दिया. काफी समझाने के बाद स्थिति सामान्य कराने का प्रयास किया गया.