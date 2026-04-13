ETV Bharat / state

नालंदा में शराब विवाद में पीट-पीटकर हत्या, आरोपी पड़ोसी गांव छोड़कर फरार

नालंदा में शराब पीने को लेकर विवाद होने पर पड़ोसी द्वारा अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पढ़ें

Man Beaten to Death in nalanda
नालंदा में पीट-पीटकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार में शराबबंदी कितना सफल है, उसकी एक झलक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में देखने को मिली. मामला नालंदा थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित मुसहरी गांव का है, जहां शराब पीने को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद में अधेड़ की पीट- पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है.

अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट चुकी है. घटना के संबंध में मृतक के पुत्र गोपाल कुमार का आरोप है, कि रविवार की देर शाम शराब पीने के विवाद में पीट पीटकर हत्या किए जाने की घटना घटी है.

शराब विवाद में खूनी संघर्ष: मृतक की पहचान मृतक स्व. तुलसी मांझी का 55 वर्षीय पुत्र चंदेश्वर मांझी के तौर पर हुई है. मृतक के बेटे ने बताया कि पिता होटल में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे. रविवार को होटल बंद होने के कारण गांव आए हुए थे. उसका पड़ोसी वीरेश मांझी शराब बेचता है. शाम को उसके घर पर शराब पीने के लिए गये और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई.

"शराब पीने को लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ लाठी- डंडे से मारपीट कर मेरे पिता को जख्मी कर दिया. जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."- गोपाल कुमार, मृतक के पुत्र

सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार: घटना के संबंध नालंदा थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था. शाम को आरोपी शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, मना करने पर दोनों के बीच मारपीट की घटना घटी है.

"शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद से आरोपी गांव छोड़कर फरार है."- प्रमोद कुमार, नालंदा थानाध्यक्ष

बिहार में शराबबंदी: बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. वहीं जहरीली शराब से मौत के मामले भी नहीं थम रहे हैं. हाल ही में पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब ने 11 लोगों की जान ले ली. वहीं अब नालंदा में घर के अंदर शराब बेचने का मामला सामने आया है.

ये भी पढ़ें

'शराबबंदी फेल.. राज्यपाल से मिलूंगा', शराबकांड में जान गंवाने वालों के परिजन से मिले अखिलेश प्रसाद सिंह

'पापा अब हम क्या करेंगे'..जहरीली शराब कांड में 5 बेटियों के पिता ने दम तोड़ा, अब तक 11 लोगों की मौत

बिहार जहरीली शराब कांड: मास्टरमाइंड पकड़ाया, 2 माफियाओं ने कोर्ट में किया सरेंडर

TAGGED:

BIHAR CRIME NEWS
नालंदा में हत्या
MURDER IN NALANDA
NALANDA NEWS
MAN BEATEN TO DEATH IN NALANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.