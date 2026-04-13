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नालंदा में शराब विवाद में पीट-पीटकर हत्या, आरोपी पड़ोसी गांव छोड़कर फरार

नालंदा: बिहार में शराबबंदी कितना सफल है, उसकी एक झलक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में देखने को मिली. मामला नालंदा थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित मुसहरी गांव का है, जहां शराब पीने को लेकर पड़ोसी से हुए विवाद में अधेड़ की पीट- पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है.

अधेड़ की पीट-पीटकर हत्या: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट चुकी है. घटना के संबंध में मृतक के पुत्र गोपाल कुमार का आरोप है, कि रविवार की देर शाम शराब पीने के विवाद में पीट पीटकर हत्या किए जाने की घटना घटी है.

शराब विवाद में खूनी संघर्ष: मृतक की पहचान मृतक स्व. तुलसी मांझी का 55 वर्षीय पुत्र चंदेश्वर मांझी के तौर पर हुई है. मृतक के बेटे ने बताया कि पिता होटल में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे. रविवार को होटल बंद होने के कारण गांव आए हुए थे. उसका पड़ोसी वीरेश मांझी शराब बेचता है. शाम को उसके घर पर शराब पीने के लिए गये और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई.

"शराब पीने को लेकर विवाद हो गया और आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ लाठी- डंडे से मारपीट कर मेरे पिता को जख्मी कर दिया. जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."- गोपाल कुमार, मृतक के पुत्र

सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार: घटना के संबंध नालंदा थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि रविवार की सुबह शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था. शाम को आरोपी शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, मना करने पर दोनों के बीच मारपीट की घटना घटी है.

"शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना के बाद से आरोपी गांव छोड़कर फरार है."- प्रमोद कुमार, नालंदा थानाध्यक्ष