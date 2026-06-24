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दुकान के बाहर शराब पीने से टोकने पर युवक पर पत्थर-डंडों से हमला, अस्पताल में मौत

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक युवक पर हमला कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है. हमलावर युवक दुकान के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे. युवक ने उन्हें मना किया तो उन्होंने पत्थर फेंके और युवक पर हमला कर दिया. सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमन ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात की गोविंदपुरा की है. शिक्षा सागर कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय संजू शर्मा की हत्या हुई है. उसके घर के बाहर ही उसके भाई की किराने की दुकान है. वह खुद टैंकर सप्लाई का काम करता है.

घर पर पत्थर फेंके, डंडों से किया हमला : उन्होंने बताया, यह घटना मंगलवार रात की है. पड़ोस के खेत में चल रहे शादी समारोह में आए कुछ लड़के दुकान के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे. संजू और उसके परिजनों ने उन्हें वहां शराब पीने से मना किया तो युवकों ने घर पर पत्थर फेंके. संजू घर से बाहर निकलकर उन्हें समझाने लगा तो उन्होंने हमला कर दिया. हमलावरों ने पत्थर और डंडों से हमला किया, जिससे संजू गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे परिजन सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.