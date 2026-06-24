ETV Bharat / state

दुकान के बाहर शराब पीने से टोकने पर युवक पर पत्थर-डंडों से हमला, अस्पताल में मौत

संजू की 6 साल की एक बेटी और तीन साल का बेटा है. उसकी मौत की खबर मिलने के बाद घर पर कोहराम मच गया.

जयपुर कमिश्नरेट
जयपुर कमिश्नरेट (ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक युवक पर हमला कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है. हमलावर युवक दुकान के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे. युवक ने उन्हें मना किया तो उन्होंने पत्थर फेंके और युवक पर हमला कर दिया. सांगानेर सदर थानाधिकारी अनिल जैमन ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात की गोविंदपुरा की है. शिक्षा सागर कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय संजू शर्मा की हत्या हुई है. उसके घर के बाहर ही उसके भाई की किराने की दुकान है. वह खुद टैंकर सप्लाई का काम करता है.

घर पर पत्थर फेंके, डंडों से किया हमला : उन्होंने बताया, यह घटना मंगलवार रात की है. पड़ोस के खेत में चल रहे शादी समारोह में आए कुछ लड़के दुकान के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे. संजू और उसके परिजनों ने उन्हें वहां शराब पीने से मना किया तो युवकों ने घर पर पत्थर फेंके. संजू घर से बाहर निकलकर उन्हें समझाने लगा तो उन्होंने हमला कर दिया. हमलावरों ने पत्थर और डंडों से हमला किया, जिससे संजू गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे परिजन सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पढे़ं. उधार दिए रुपए मांगने पर CA ने की दोस्त की हत्या, कार में शव रखकर घूमता रहा, गुमशुदगी का स्टेटस भी लगाया

संदिग्धों से पूछताछ में जुटी पुलिस : संजू के भाई मंगल शर्मा ने बताया कि संजू की 6 साल की एक बेटी और तीन साल का बेटा है. उसकी मौत की खबर मिलने के बाद घर पर कोहराम मच गया. फिलहाल, हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पुलिस का कहना है कि एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. हमले में परिवार के अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार करवाया गया है. पुलिस ने कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है.

TAGGED:

MAN BEATEN TO DEATH IN JAIPUR
MURDER IN JAIPUR
युवक पर पत्थर डंडों से हमला
MAN ASSAULTED WITH RODS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.