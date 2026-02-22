ETV Bharat / state

पलामू में मॉब लिंचिंग! चोरी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली व्यक्ति की जान, एक शख्स हिरासत में

पलामू में चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

MOB LYNCHING IN PALAMU
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 22, 2026 at 9:14 AM IST

2 Min Read
पलामूः जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने चोरी के शक में एक शख्स को पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक ग्रामीण को हिरासत में लिया है और अन्य के खिलाफ छापेमारी कर रही है.

ग्रामीणों ने की शख्स की पिटाई

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के कोकरसा का रहने वाला पवन कासियाडीह गांव गया हुआ था. जहां शनिवार की देर रात ग्रामीणों ने उसे चोर समझ कर बंधक बना लिया और हाथ पैर बांध दिए. इसके बाद पवन की जमकर पिटाई की गई. ग्रामीणों का आरोप है कि पवन बैटरी चोरी करने गांव में घुसा था.

हॉस्पिटल ले जाते समय पवन की हो गई मौत

घटना की जानकारी मिलने के बाद पड़वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पवन का रेस्क्यू किया. गंभीर हालत में पवन को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था. इसी क्रम में उसकी मौत हो गई.

मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, एक संदिग्ध को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. दंडाधिकारी की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. ग्रामीणों ने पवन को चोर समझ कर उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर पिटाई की. - रीष्मा रमेशन, पलामू एसपी

लड़कियों पर टिप्पणी करने का भी था आरोप

पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है और कार्रवाई भी कर रही है. आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. इधर, पुलिस की छानबीन में इस बात की जानकारी भी मिली है कि 2024 में पवन पर कुछ लड़कियों पर टिप्पणी करने का भी आरोप लगा था.

