ETV Bharat / state

पलामू में मॉब लिंचिंग! चोरी के शक में भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली व्यक्ति की जान, एक शख्स हिरासत में

पलामूः जिले के पड़वा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने चोरी के शक में एक शख्स को पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक ग्रामीण को हिरासत में लिया है और अन्य के खिलाफ छापेमारी कर रही है.

ग्रामीणों ने की शख्स की पिटाई

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के कोकरसा का रहने वाला पवन कासियाडीह गांव गया हुआ था. जहां शनिवार की देर रात ग्रामीणों ने उसे चोर समझ कर बंधक बना लिया और हाथ पैर बांध दिए. इसके बाद पवन की जमकर पिटाई की गई. ग्रामीणों का आरोप है कि पवन बैटरी चोरी करने गांव में घुसा था.

हॉस्पिटल ले जाते समय पवन की हो गई मौत

घटना की जानकारी मिलने के बाद पड़वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पवन का रेस्क्यू किया. गंभीर हालत में पवन को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था. इसी क्रम में उसकी मौत हो गई.