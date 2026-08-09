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लखनऊ में दोस्तों ने की पीट-पीटकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए, शराब पिलाई, बेसुध होने पर घर के बाहर फेंका

लखनऊ :​ मड़ियांव थाना इलाके में युवक की दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. बेसुध होने पर युवक को उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए. परिजन युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में मृतक के तीन करीबी दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि धोखे से घर से बुलाकर ले गए थे, अधिक शराब पिलाने के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी.

मड़ियांव के मामा कॉलोनी फैजुल्लागंज निवासी शुभम सोनी (26) पुत्र प्रेम कुमार सोनी, पेशे से ड्राइविंग का काम करता था. शनिवार शाम करीब 7:00 बजे शुभम के कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. ​देर रात जब काफी देर तक शुभम वापस नहीं लौटा और परिजन उसकी चिंता करने लगे. तभी अचानक घर के ठीक बाहर किसी के गिरने की आवाज आई. परिजनों ने बाहर निकलकर देखा तो शुभम अचेत और लहूलुहान हालत में पड़ा तड़प रहा था.

परिजन युवक को अस्पताल ले गए, जहां शुभम की मौत हो गई. ​घटना की सूचना मिलते ही मड़ियांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. ​शुभम की मां मालती देवी ने पुलिस को बताया, ​शनिवार शाम शुभम को उसके दोस्त शिवम, सुमित और मथुरा घर से बुलाकर ले गए थे. इन लोगों ने पहले उसे जबरन शराब पिलाई और फिर किसी बात को लेकर उसके साथ जमकर मारपीट की. वे लोग शुभम को घर के बाहर बेसुध हालत में फेंककर फरार हो गए. शुभम के शरीर और चेहरे पर चोटों के गहरे निशान हैं.