दहेज के लिए पत्नी को पीटकर बेहोश किया; अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी, केस दर्ज

लखनऊ: बाजारखाला निवासी एक महिला ने पति पर मारपीट करने, शरीर पर पेशाब करने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी का केस दर्ज कराया है. महिला का दावा है, कि उसका पति दहेज के 2 लाख रुपए और सोने की अंगुठी की मांग लेकर उसे मारता-पीटता है. महिला की शादी एक साल पहले ही हुई है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है.

इंस्पेक्टर बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि, सरोजनी नगर की रहने वाली युवती का विवाह 21 जनवरी 2024 को बाजारखाला के एक युवक से हुआ. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति, जेठ, ननद और सास ने 2 लाख रुपए और सोने की अंगूठी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. पीड़िता के पिता का देहांत हो चुका है और भाइयों ने कर्ज लेकर शादी की थी, इसलिए वह चुपचाप जुल्म सहती रही.

नशे में की हैवानियत: पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि एक दिन आरोपी पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया और शराब के नशे में उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई. आरोपी ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की.