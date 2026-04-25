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मौत को मात: जब चलती आरी ने चीर दिया सीना, चिकित्सकों ने 'सांसों को फिर से जोड़ा'

उदयपुर में एक बेहद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान चिकित्सकों ने बचा ली.

Doctor with the patient in Udaipur
मरीज के साथ चिकित्सक (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 3:18 PM IST

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उदयपुर: जिदंगी और मौत के बीच का फासला कभी-कभी सिर्फ चंद सेकंड का होता है. 56 वर्षीय व्यक्ति के लिए सोमवार की दोपहर किसी काल से कम नहीं थी, जब लकड़ी काटते समय अचानक इलेक्ट्रिक आरी का कटर उछला और सीधे उनके सीने और हाथ को चीरता हुआ निकल गया. लेकिन कहते हैं न कि 'जाको राखे साइयां मार सके न कोय'. पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गंभीर घायल को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया.

दरअसल यह 56 वर्षीय व्यक्ति रोजाना की तरह अपने काम में मशगूल था. अचानक एक तकनीकी खराबी हुई और घूमता हुआ ब्लेड (कटर) अपनी धुरी से अलग होकर तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आरी उसके बाएं हाथ और छाती के हिस्से को गहरा काट चुकी थी. खून का फव्वारा छूटा और वह वहीं गिर पड़ा. परिजन जब मरीज को लेकर पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, तो उसकी हालत देख सबकी रूह कांप गई. शरीर से काफी खून बह चुका था और घाव इतने गहरे थे कि अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचने का पूरा डर था. सीटीवीएस सर्जन डॉ अनुज मेहता ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक पल भी नहीं गंवाया.

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उन्होंने तुरंत सर्जिकल टीम को अलर्ट किया. इलेक्ट्रिक आरी ने न केवल त्वचा को काटा था, बल्कि मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था. लगभग 4 घंटे तक चले इस जटिल ऑपरेशन में डॉक्टरों ने न केवल रक्तस्राव को रोका, बल्कि सीने और हाथ की नसों की बारीकी से मरम्मत की. डॉ मेहता ने बताया कि मरीज की स्थिति बहुत नाजुक थी. हमारे पास सोचने का समय कम और करने को बहुत कुछ था. भारी रक्तस्राव के कारण ब्लड प्रेशर गिर रहा था अगर सर्जरी में देरी होती तो मरीज की जान भी जा सकती थी.

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पीएमसीएच के चेयरमेन राहुल अग्रवाल एवं ऐक्जिक्यूटिव डॉयरेक्टर अमन अग्रवाल ने कहा कि जब कोई मरीज इतनी गंभीर स्थिति में हमारे पास आता है, तो वह केवल एक केस नहीं होता, बल्कि एक परिवार की उम्मीद होता है. सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, वह अब खतरे से बाहर है और तेजी से रिकवर कर रहा है. मरीज पूरी तरह से ठीक है और चौथे ही दिन डिस्चार्ज कर दिया गया. इस सफल ऑपरेशन में सीटीवीएस सर्जन डॉ अनुज मेहता, निश्चेतना विभाग के डॉ समीर गोयल, डॉ रक्षित, कुलदीप, ललित, संजय एवं परमेश्वर की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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MOVING SAW RIPPED THROUGH THE CHEST
56 YEAR OLD LIFE SAVED BY DOCTORS
PATIENT SAVED IN UDAIPUR
MAN BADLY INJURED BY ELECTRIC SAW
DOCTORS SAVED PATIENT LIFE

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