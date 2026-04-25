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मौत को मात: जब चलती आरी ने चीर दिया सीना, चिकित्सकों ने 'सांसों को फिर से जोड़ा'

मरीज के साथ चिकित्सक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिदंगी और मौत के बीच का फासला कभी-कभी सिर्फ चंद सेकंड का होता है. 56 वर्षीय व्यक्ति के लिए सोमवार की दोपहर किसी काल से कम नहीं थी, जब लकड़ी काटते समय अचानक इलेक्ट्रिक आरी का कटर उछला और सीधे उनके सीने और हाथ को चीरता हुआ निकल गया. लेकिन कहते हैं न कि 'जाको राखे साइयां मार सके न कोय'. पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गंभीर घायल को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया. दरअसल यह 56 वर्षीय व्यक्ति रोजाना की तरह अपने काम में मशगूल था. अचानक एक तकनीकी खराबी हुई और घूमता हुआ ब्लेड (कटर) अपनी धुरी से अलग होकर तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आरी उसके बाएं हाथ और छाती के हिस्से को गहरा काट चुकी थी. खून का फव्वारा छूटा और वह वहीं गिर पड़ा. परिजन जब मरीज को लेकर पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, तो उसकी हालत देख सबकी रूह कांप गई. शरीर से काफी खून बह चुका था और घाव इतने गहरे थे कि अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचने का पूरा डर था. सीटीवीएस सर्जन डॉ अनुज मेहता ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक पल भी नहीं गंवाया. पढ़ें: 91 साल के अभिनेता प्रेम चोपड़ा की जान बचाई जयपुर के डॉक्टर ने, बिना सर्जरी बदला हार्ट वॉल्व