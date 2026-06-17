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पूछताछ के लिए थाने में बुलाए युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में हुई मौत

आरोप है कि पुलिस ने कहा कि 'आज रात यहीं रखेंगे और डंडे मारेंगे, तब यह बोलेगा'.

युवक ने की आत्महत्या की कोशिश
युवक ने की आत्महत्या की कोशिश (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 9:27 AM IST

3 Min Read
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जोधपुर : शहर के बासनी थाने में पूछताछ के लिए लाए गए युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने युवक की मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट के बयान करवा लिए थे. एडीसीपी पश्चिम नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि बासनी थाने में एक युवती की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट पर लूणी के सर गांव निवासी 30 वर्षीय अमृत दास को मंगलवार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, क्योंकि उस युवती की कॉल डिटेल में उससे लगातार बात होना सामने आ रहा था. अंतिम बात भी युवक से ही हुई थी.

युवक करीब तीन बजे थाने पहुंचा था. स्वागत कक्ष में उसकी एंट्री हुई. इसके बाद अनुसंधान अधिकारी ने पूछताछ की. करीब 5:30 बजे वह थाने के कमरे में बैठा था, तभी उसने आत्महत्या का प्रयास किया. थानाधिकारी उसे आनन-फानन में एम्स लेकर गए. पुलिस ने वहां मजिस्ट्रेट के बयान भी करवाए. करीब 9 बजे उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने घटना के तुरंत बाद उसके साथ आए व्यक्ति और परिजनों को सूचित कर दिया था.

नरेंद्र सिंह देवड़ा, एडीसीपी पश्चिम (ETV Bharat Jodhpur)

थाना परिसर में इस तरह के मामले को लेकर एसओपी बनी हुई है. इसके तहत मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया जाएगा. न्यायिक जांच होगी. इसके अलावा परिजन जो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी. परिजनों की कोई अभी मांग नहीं आई है. : नरेंद्र सिंह देवड़ा, एडीसीपी पश्चिम

थाने में युवती के परिजनों ने कहा मारो इसे : मंगलवार को जब अमृत को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसके साथ उसका चाचा दलपत भी आया था. उसने बताया कि सतपाल सिंह नाम के कांस्टेबल ने उन्हें बुलाया था. जब थाने पहुंचे तो वहां पर लापता हुई लड़की के परिजन मौजूद थे और उन्होंने अमृत को देखते ही पुलिस से कहा कि इस मारो. युवक ने बताया कि उसका लड़की से कोई लेना देना नहीं है. उसने बात जरूर की थी.

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दलपत ने बताया कि इसके बाद पुलिस उसे दूसरे कमरे में लेकर चली गई और उन्हें चले जाने को कहा. बाद में अमृत के फोन से कॉल आया और थाने आने को कहा. बाद में उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया. अमृत के चाचा दलपत ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. बिना एफआईआर, बिना वारंट के उसे थाने में रखा गया. आरोप है कि पुलिस ने कहा कि 'आज रात यहीं रखेंगे और डंडे मारेंगे, तब यह बोलेगा'.

चार जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज : थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि 4 जून को एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी. इसकी जांच में युवक और उसके बीच बातचीत होना पाया गया था. इसके आधार पर उसे पूछताछ के लिए पूर्व में भी बुलाया गया था और मंगलवार को फिर बुलाया गया, लेकिन इस दौरान उसने ये कदम उठा लिया.

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MAN ATTEMPTS TO END LIFE
MAN ENDS LIFE WHILE INTERROGATION
युवक ने की आत्महत्या की कोशश
MAN DEATH DURING INTERROGATION

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