पंचायत सचिव मेरी जमीन हड़प रहा, जनसुनवाई में फरियादी ने पेट्रोल डाल की आत्मदाह की कोशिश
मौके पर मौजूद पुलिस और कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने युवक से पेट्रोल की बोतल छीन ली और आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया. तहसीलदार ने दिए जांच के आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 6:53 PM IST
सागर: प्रदेश भर में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए की जाती है. लेकिन ग्रामीण और तहसील स्तर पर समस्याओं का निराकरण ना होने पर लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कभी-कभी हंगामा करते हैं. कभी-कभी आत्मघाती कदम उठाते है. आज मंगलवार की दोपहर 1:30 बजे कलेक्ट्रेट में जनसुवाई के दौरान एक युवक ने पंचायत सचिव से तंग आकर खुद पर पेट्रोल डाल कर आत्मदाह करने की कोशिश की. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारियों ने युवक से पेट्रोल की बोतल छीन ली और आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया.
दरअसल युवक इस बात से परेशान था कि उसके पिता को पट्टे की जमीन मिली थी. उनकी मौत के बाद वह मां के नाम पर पट्टा करना चाहता था. लेकिन गांव के पंचायत सचिव ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और और खेती भी नहीं करने दे रहा है. इस बात से परेशान होकर युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आत्मदाह की कोशिश की.
पट्टे की जमीन का नामांतरण का मामला
कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में आत्मदाह की कोशिश करने वाले मोनू अहिरवार ने बताया कि वह बंडा जनपद की ग्राम पंचायत हिंडोरिया के सिगदोनी ग्राम का रहने वाला है. उसके पिता को पौने पांच एकड़ जमीन पट्टे में मिली थी. पिता की मौत 2024 में हो गई थी. पिता की मौत के बाद राजस्व रिकॉर्ड में जमीन मां जानता बाई का नाम दर्ज होना था. लेकिन कई बार कलेक्ट्रेट में आवेदन देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया.
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पीड़ित ने हिंडोरिया पंचायत सचिव राजवीर सिंह पर उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. मोनू का कहना है कि पंचायत सचिव ना तो जमीन में फसल लगाने देता है और ना ही नाम दर्ज होने दे रहा है. परेशान होकर मंगलवार की जनसुवाई में मैंने आत्मघाती कदम उठाया. घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने युवक के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन कर उसे बचा लिया.
तहसीलदार ने कहा, जमीन मामले की होगी जांच
पुलिस और मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने युवक को आत्मदाह करने से रोक लिया और जनसुनवाई में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आए. तहसीलदार प्रतीक रजक में तत्काल बंडा तहसीलदार से बात की और मोनू अहिरवार द्वारा बताई गई शिकायत की जांच कर निराकरण करने के लिए कहा है. खास बात ये है कि कई दिनों से अपनी समस्या के लिए अधिकारियों क्या चक्कर काट रहे मोनू अहिरवार की सुनवाई तब हुई, जब उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की.