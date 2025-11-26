पत्नी से बातचीत करने पर नाराज पति का हमला, धारदार हथियार से की युवक की हत्या
उन्नाव के रसूलाबाद इलाके का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 10:05 AM IST
उन्नाव: जिले के आसीवन थाना क्षेत्र के रसूलाबाद इलाके में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है. दरअसल, रसूलाबाद में रामनिवास विश्वकर्मा ने अरविंद रैदास (45) के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही थाना आसीवन पुलिस मौके पर पहुंचकर अरविंद को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है.
पत्नी से बात करने पर बहस: स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था. मंगलवार को विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई. अरविंद डॉक्टर के पास दवाई लेने आया था, तभी वहां पर रामनिवास भी पहुंच गया. रामनिवास ने अरविंद पर आरोप लगाते हुए गाली गलौज शुरू कर दिया. कहने लगा कि वह उसकी पत्नी से बातचीत करना बंद करें. इस पर दोनों में तीखी बहस हुई. इसके बाद आरोपी ने अचानक धारदार हथियार से अरविंद पर हमला कर दिया. इसमें अरविंद की मौत हो गई.
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई: आसीवन थाना के सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे जेल भेजा जा रहा है.