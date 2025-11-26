ETV Bharat / state

पत्नी से बातचीत करने पर नाराज पति का हमला, धारदार हथियार से की युवक की हत्या

उन्नाव के रसूलाबाद इलाके का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल.

उन्नाव में हत्या
उन्नाव में हत्या (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उन्नाव: जिले के आसीवन थाना क्षेत्र के रसूलाबाद इलाके में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है. दरअसल, रसूलाबाद में रामनिवास विश्वकर्मा ने अरविंद रैदास (45) के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही थाना आसीवन पुलिस मौके पर पहुंचकर अरविंद को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है.


पत्नी से बात करने पर बहस: स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था. मंगलवार को विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई. अरविंद डॉक्टर के पास दवाई लेने आया था, तभी वहां पर रामनिवास भी पहुंच गया. रामनिवास ने अरविंद पर आरोप लगाते हुए गाली गलौज शुरू कर दिया. कहने लगा कि वह उसकी पत्नी से बातचीत करना बंद करें. इस पर दोनों में तीखी बहस हुई. इसके बाद आरोपी ने अचानक धारदार हथियार से अरविंद पर हमला कर दिया. इसमें अरविंद की मौत हो गई.

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई: आसीवन थाना के सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे जेल भेजा जा रहा है.

TAGGED:

UNNAO MURDER NEWS
MURDER NEWS
MURDER IN UP
UP NEWS
MURDER IN UNNAO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.