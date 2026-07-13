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12 घंटे से ज्यादा तक सिर में फंसी रही कुल्हाड़ी, कोटा में डॉक्टरों ने की सर्जरी, जान का खतरा बरकरार

मेडिकल कॉलेज नया अस्पताल ( ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : आपसी रंजिश में बारां जिले के एक युवक के सिर पर सोते समय अज्ञात ने शनिवार रात को कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमला इतना भयंकर था कि कुल्हाड़ी उसके सिर में ही फंस गई, जिसके बाद उसे सबसे पहले भंवरगढ़ और उसके बाद बारां ले जाया गया. यहां से कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. करीब 12 घंटे बाद बाद उसका ऑपरेशन शुरू हुआ. इस ऑपरेशन में भी 3 घंटे लगे, तब जाकर कुल्हाड़ी को बाहर निकाला गया. सिर की हड्डी को काटकर कुल्हाड़ी निकाला : बारां जिले के भंवरगढ़ थाना अधिकारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि रामजीलाल सहरिया भंवरगढ़ कस्बे की सहरिया बस्ती में रहता है. वह अपने घर पर सो रहा था तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पर हमला कर दिया. इस संबंध में फिलहाल उसके बयान नहीं हो पाए हैं, लेकिन मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है. कोटा मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जन डॉ. एस.एन. गौतम ने बताया कि बारां जिले का रामजीलाल सहरिया अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसके सिर में कुल्हाड़ी फंसी हुई थी. इसके संबंध में उसकी सर्जरी शुरू की गई, जिसके तहत सिर की हड्डी को काटकर कुल्हाड़ी को बाहर निकाला है, हड्डी काटने के लिए भी कटर मशीन का उपयोग लिया गया. इसमें करीब तीन घंटे का समय लग गया. कुल्हाड़ी भी कई घंटों से उसके सिर में फंसी हुई थी. पढे़ं. Husband Killed Wife : शराब के लिए रुपये नहीं दिए तो कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट