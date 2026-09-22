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मस्जिद में नमाज पढ़ रहे बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, सिर पर आए 12 टांके, आरोपी फरार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कटघोरा के शास्त्री नगर पूछपारा निवासी 55 वर्षीय महबूब आलम एक दिन पहले स्थानीय मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे. जब वे इबादत में तल्लीन थे, तभी उसी मोहल्ले में रहने वाला 33 वर्षीय माजिद हुसैन हाथ में शॉक-अप लेकर अचानक मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ. इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, आरोपी ने महबूब आलम के सिर पर एक के बाद एक कई जोरदार वार कर दिए.

कोरबा : जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां पूछपारा स्थित मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ रहे एक बुजुर्ग पर एक युवक ने अचानक वाहन के शॉक-अप से ताबड़तोड़ वार कर दिया. इस गंभीर हमले में बुजुर्ग लहूलुहान हो गए, जिन्हें बाद में बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. आरोपी फिलहाल फरार है, पुलिस जिसकी तलाश कर रही है.

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​मस्जिद में मची अफरा-तफरी

अचानक हुए इस हमले से मस्जिद परिसर में हड़कंप मच गया. बुजुर्ग के सिर से काफी अधिक खून बहने लगा. इस बीच, वहां मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए बीच-बचाव किया और आरोपी को रोकने का प्रयास किया. लेकिन तब तक वह बुजुर्ग को घायल कर चुका था. अब तक की जानकारी के अनुसार दोनों के बीच किसी पुरानी रंजिश को इस घटना के पीछे का कारण बताया जा रहा है. आरोपी के संबंध में पूर्व में मारपीट के मामलों में संलिप्त रहने की जानकारी भी मिली है.

कोरबा पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

बुजुर्ग को ​मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया

घायल बुजुर्ग को तत्काल नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिर पर आई गंभीर चोटों पर 12 टांके लगाए. उनकी नाज़ुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

​मस्जिद में नहीं करनी थी ऐसी हरकत

मस्जिद की देखभाल करने वाले युवक इमरान ने बताया कि दोनों के बीच जो भी रंजिश थी. जिस तरह का भी विवाद था, उसे मस्जिद के बाहर निपटना चाहिए था. मस्जिद के अंदर इस तरह से मारपीट करना ऐसी हरकत करना शर्मनाक घटना है. नमाज पढ़ने आए किसी व्यक्ति को इस तरह से घायल कर देना ठीक नहीं है. घायल के परिजनों ने इसकी शिकायत की है.

आरोपी की तलाश जारी

इस संबंध में कटघोरा थाना के प्रभारी राजेश तिवारी ने बताया कि मस्जिद के भीतर मारपीट की एक घटना हुई है. इस संबंध में परिवार की शिकायत पर आरोपी माजिद के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है. जिसकी तलाश की जा रही है, फिलहाल वह फरार है.