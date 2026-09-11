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फरीदाबाद में महिला से दोस्ती के शक में युवक पर चाकू से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में महिला से दोस्ती के शक में युवक पर हमला करने के मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Faridabad Knife Attack
फरीदाबाद में महिला से दोस्ती के शक में युवक पर चाकू से हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 4:07 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-3 स्थित अंबेडकर भवन के पास 7 सितंबर को 26 साल के निपुण पर चाकू से हमला करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार महिला से दोस्ती होने के शक में निपुण को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी. मामले में शामिल तीसरा आरोपी आशीष अभी फरार है.

चाकू सले किए 8-10 बार वार: इस बारे में क्राइम ब्रांच के एसीपी अमन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि, "7 सितंबर की दोपहर निपुण अंबेडकर भवन में पूजा करने जा रहा था. इसी दौरान वहां पहले से धर्मेंद्र, मनीष और आशीष मौजूद थे. धर्मेंद्र के कहने पर मनीष ने निपुण पर नुकीले चाकू से करीब 8 से 10 वार किए. हमले में निपुण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज ईएसआईसी अस्पताल में चल रहा है."

महिला से दोस्ती के शक में युवक पर हमला (ETV Bharat)

महिला से दोस्ती के शक में किया वार: एसीपी अमन यादव ने आगे बताया कि, "जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र के परिचित क्षेत्र में रहने वाली एक महिला बाद में मकान खाली कर सेक्टर-3 में रहने लगी थी. निपुण भी महिला के घर के सामने रहता था. धर्मेंद्र को शक था कि महिला की निपुण से दोस्ती हो गई है और इसी वजह से वह उससे बात नहीं कर रही. इसी शक में धर्मेंद्र ने निपुण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और मनीष व आशीष को हमले के लिए तैयार किया. पुलिस ने धर्मेंद्र और मनीष को गिरफ्तार कर लिया है."

दोनों को कोर्ट में किया पेश: एसीपी ने आगे बताया कि, "दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज जाएगा. फरार आशीष की तलाश जारी है.आशीष के खिलाफ पहले भी लड़ाई-झगड़े का मामला दर्ज है. निपुण आईएमटी क्षेत्र की एक निजी कंपनी में काम करता है और वह आरोपियों को नहीं जानता था."

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