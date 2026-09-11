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फरीदाबाद में महिला से दोस्ती के शक में युवक पर चाकू से हमला, दो आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में महिला से दोस्ती के शक में युवक पर चाकू से हमला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-3 स्थित अंबेडकर भवन के पास 7 सितंबर को 26 साल के निपुण पर चाकू से हमला करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार महिला से दोस्ती होने के शक में निपुण को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी. मामले में शामिल तीसरा आरोपी आशीष अभी फरार है. चाकू सले किए 8-10 बार वार: इस बारे में क्राइम ब्रांच के एसीपी अमन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि, "7 सितंबर की दोपहर निपुण अंबेडकर भवन में पूजा करने जा रहा था. इसी दौरान वहां पहले से धर्मेंद्र, मनीष और आशीष मौजूद थे. धर्मेंद्र के कहने पर मनीष ने निपुण पर नुकीले चाकू से करीब 8 से 10 वार किए. हमले में निपुण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज ईएसआईसी अस्पताल में चल रहा है." महिला से दोस्ती के शक में युवक पर हमला (ETV Bharat)