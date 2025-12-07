ETV Bharat / state

मां, पत्नी और बेटी पर किया चाकू से हमला, तीनों गंभीर घायल

झालावाड़: जिले के पगारिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी ही मां, पत्नी व बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया. इस जानलेवा हमले में तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए. बाद में युवक के पिता व भाई ने तीनों को गंगधार स्थित प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई है.

पगारिया थाना अधिकारी किशोर शेखावत ने बताया कि थाना क्षेत्र के बनी गांव में युवक गोवर्धन ने अपनी मां कमला बाई, पत्नी कृष्णा बाई और बेटी आरती पर चाकू से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया. हमले में तीनों के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोट आई है. इसके बाद तीनों को उपचार के लिए गंगधार के प्राथमिक चिकित्सालय में ले जाया गया. थाना अधिकारी ने बताया कि युवक गोवर्धन खेती का कार्य करता है. युवक का किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है.