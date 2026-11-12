दिवाली मनाने मुंबई से लौटा था लक्ष्मण, मां और 7 माह की गर्भवती पत्नी के सामने हत्या, प्रेम विवाह बनी वजह
लक्ष्मण घांची करीब एक साल पहले एक युवती को अपने साथ ले आया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी.
Published : November 12, 2026 at 9:29 AM IST
सिरोही : जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के मालगांव में प्रेम विवाह की रंजिश के चलते एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सीआई अमराराम ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है. आबूरोड अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बुधवार शाम को शंकरलाल घांची और उसके 4 बेटों जितेन्द्र, कमलेश उर्फ कमाराम, दीपक उर्फ दीपाराम और नाथाराम को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच जारी है.
एक साल पहले किया था प्रेम विवाह : लक्ष्मण घांची करीब एक साल पहले एक युवती को अपने साथ ले आया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. इसके बाद दोनों मुंबई में रहने लगे. लक्ष्मण वहां ज्वेलरी शॉप में काम करता था. लड़की के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है और उसकी परवरिश उसके चाचा ने की थी. इसी प्रेम विवाह को लेकर लड़की पक्ष के लोग रंजिश रखे हुए थे.
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रसोई में पूजा की तैयारी कर रहे थे, तभी बोला धावा : मृतक के भाई किशन ने अनादरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. उसने बताया कि 9 नवंबर की शाम 6:30 बजे वह घर के बाहर खड़ा था. घर के अंदर उसकी मां हंजा देवी, भाई लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी पूजा की तैयारी कर रही थी. तभी नागाणी निवासी शंकर पुत्र हीराजी घांची, जीतू, कमलेश और दीपक पुत्र शंकर और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति, जिसका मुंह बंधा हुआ था, हाथों में धारिया, कुल्हाड़ी, तलवार और लकड़ा लेकर घर में घुसे. आरोपियों ने एक राय होकर लक्ष्मण पर हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. लक्ष्मण के दाएं हाथ, बाएं पैर और नाक पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा.
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मां को कुल्हाड़ी से मारा, गर्भवती पत्नी को दिया धक्का : लक्ष्मण को पिटता देख मां हंजा देवी उसे बचाने दौड़ी तो आरोपियों ने उन पर भी कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर दिया. इससे हंजा देवी के बाएं हाथ की तीन अंगुलियों और कमर में गंभीर चोट आई. जब लक्ष्मण की 7 माह की गर्भवती पत्नी उसे बचाने आई तो हमलावरों ने उसे भी धक्का मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी कमर में भी चोटें आई हैं. बाहर खड़े किशन को जब हमलावरों ने देखा तो वे उसे भी मारने दौड़े, लेकिन वह जान बचाकर वहां से भाग निकला. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.
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आबूरोड अस्पताल में किया मृत घोषित : हमलावरों के जाने के बाद आसपास के लोगों को बुलाकर गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण को अनादरा अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे आबूरोड के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रिपोर्ट में मृतक के भाई किशन ने बताया कि इस पूरी वारदात के षड्यंत्र में सिरोड़ी निवासी छोगाराम और नागाणी निवासी केराराम, ओटाराम और नवाराम भी शामिल हैं.