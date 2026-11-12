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दिवाली मनाने मुंबई से लौटा था लक्ष्मण, मां और 7 माह की गर्भवती पत्नी के सामने हत्या, प्रेम विवाह बनी वजह

मृतक लक्ष्मण घांची ( फोटो ईटीवी भारत )

सिरोही : जिले के अनादरा थाना क्षेत्र के मालगांव में प्रेम विवाह की रंजिश के चलते एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सीआई अमराराम ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है. आबूरोड अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने बुधवार शाम को शंकरलाल घांची और उसके 4 बेटों जितेन्द्र, कमलेश उर्फ कमाराम, दीपक उर्फ दीपाराम और नाथाराम को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच जारी है.

एक साल पहले किया था प्रेम विवाह : लक्ष्मण घांची करीब एक साल पहले एक युवती को अपने साथ ले आया था और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. इसके बाद दोनों मुंबई में रहने लगे. लक्ष्मण वहां ज्वेलरी शॉप में काम करता था. लड़की के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है और उसकी परवरिश उसके चाचा ने की थी. इसी प्रेम विवाह को लेकर लड़की पक्ष के लोग रंजिश रखे हुए थे.