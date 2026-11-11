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महिलाओं के झगड़े में बीच बचाव करना शख्स को पड़ा भारी, मारपीट का आरोप, सिर में ईंट लगने से घायल

Man Assault in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: बड़खल इलाके में दो महिलाओं के बीच चल रहे आपसी विवाद को सुलझाने की कोशिश करना एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. आरोप है कि झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने से नाराज महिला के पति ने कुछ घंटे बाद युवक को रास्ते में घेर लिया और उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया. हमले के बाद युवक सड़क पर गिर पड़ा. आरोप है कि इसके बाद महिला पक्ष के अन्य लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक को सड़क पर गिरा हुआ और हमलावरों से बचने के लिए मदद मांगते देखा जा सकता है.

दो महिलाओं के बीच लड़ाई सुलझाना शख्स को पड़ा भारी: बड़खल निवासी सराफत अली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 नवंबर को उनके पड़ोस में रहने वाली दो महिलाओं के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो रहा था. दोनों के बीच हो रही कहासुनी और शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों महिलाओं को समझाने और विवाद शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान एक महिला के साथ उनकी कहासुनी हो गई. इसके बाद सराफत अली अपने घर वापस लौट आए.