महिलाओं के झगड़े में बीच बचाव करना शख्स को पड़ा भारी, मारपीट का आरोप, सिर में ईंट लगने से घायल
Man Assault in Faridabad: दो महिलाओं के बीच चल रहे आपसी विवाद को सुलझाने की कोशिश करना एक युवक के लिए मुसीबत बन गया.
Published : November 11, 2026 at 7:58 AM IST
फरीदाबाद: बड़खल इलाके में दो महिलाओं के बीच चल रहे आपसी विवाद को सुलझाने की कोशिश करना एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. आरोप है कि झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने से नाराज महिला के पति ने कुछ घंटे बाद युवक को रास्ते में घेर लिया और उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया. हमले के बाद युवक सड़क पर गिर पड़ा. आरोप है कि इसके बाद महिला पक्ष के अन्य लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक को सड़क पर गिरा हुआ और हमलावरों से बचने के लिए मदद मांगते देखा जा सकता है.
दो महिलाओं के बीच लड़ाई सुलझाना शख्स को पड़ा भारी: बड़खल निवासी सराफत अली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 नवंबर को उनके पड़ोस में रहने वाली दो महिलाओं के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हो रहा था. दोनों के बीच हो रही कहासुनी और शोर सुनकर वह मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों महिलाओं को समझाने और विवाद शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान एक महिला के साथ उनकी कहासुनी हो गई. इसके बाद सराफत अली अपने घर वापस लौट आए.
मारपीट का आरोप: शिकायतकर्ता के मुताबिक, रात करीब 9 बजे वह एक शादी समारोह से वापस घर आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में महिला का पति उन्हें मिल गया. आरोप है कि उसने सराफत अली को रोककर अचानक उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया. हमले की वजह से वह सड़क पर गिर गए. इसके बाद महिला के परिवार के दूसरे सदस्य भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की.
वीडियो में सड़क पर गिरकर मदद मांगता दिखा युवक: घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में सराफत अली सड़क पर गिरे हुए नजर आते हैं और खुद को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं. घटना के बाद इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा है.
दोनों पक्षों ने पुलिस को दी शिकायत: मामले में सराफत अली ने अनखीर चौकी में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. वहीं, दूसरे पक्ष की तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी गई है. इस संबंध में सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था. दोनों की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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