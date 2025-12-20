ETV Bharat / state

डेंगू का मच्छर हाथ में लेकर निगम पहुंचा व्यक्ति, डॉक्टर ने की पुष्टि, परिवार में मौत का आरोप

नगर निगम जोन-5 के अंतर्गत वामन राव लाखे वार्ड निवासी विजय सोना ने बताया कि उनके इलाके में डेंगू जैसे खतरनाक मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. स्थिति से परेशान होकर उन्होंने खुद मच्छर को पकड़ा और नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को दिखाया.

रायपुर : नगर निगम की स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्था उस वक्त कटघरे में आ गई, जब जोन क्रमांक-5 के वामन राव लाखे वार्ड के एक आम आदमी ने डेंगू फैलाने वाला मच्छर खुद पकड़कर नगर निगम मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में पेश कर दिया. इस घटनाक्रम ने निगम के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

डॉक्टर ने की पुष्टि, डेंगू का मच्छर बताया

विजय सोना ने बताया कि उन्होंने टिल्ली चौक के पास डॉक्टर सोनकर को मच्छर दिखाया, जहां डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह डेंगू फैलाने वाला खतरनाक मच्छर है. डॉक्टर ने जब पूछा कि यह मच्छर कहां से मिला, तो विजय ने बताया कि यह उसके घर के आसपास बड़ी संख्या में फैले हुए हैं.

शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि विजय सोना ने कई बार जोन-5 के अधिकारियों को मच्छरों की समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने गंभीरता नहीं दिखाई. उन्होंने बताया कि इसी लापरवाही के चलते विजय के परिवार के एक सदस्य की मौत तक हो चुकी है.

रायपुर नगर पालिका निगम (ETV Bharat Chhattisgarh)

निगम की व्यवस्था पर बड़ा सवाल

आकाश तिवारी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक स्थिति है कि राजधानी रायपुर में आम जनता को डेंगू जैसे खतरनाक मच्छर खुद पकड़कर निगम कार्यालय लाना पड़ रहा है. यह नगर निगम रायपुर की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न है.

डेंगू का मच्छर लेकर रायपुर नगर निगम पहुंचा व्यक्ति (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वच्छ रायपुर-सुंदर रायपुर के दावे खोखले

नेता प्रतिपक्ष ने निगम पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ स्वच्छ रायपुर-सुंदर रायपुर के सपने दिखाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डेंगू जैसे जानलेवा मच्छरों का आतंक फैल रहा है. उन्होंने पूछा कि अगर राजधानी का यह हाल है, तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी?

स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा मच्छर

आकाश तिवारी ने डेंगू के मच्छर को निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक वार्ड का नहीं, बल्कि पूरे रायपुर शहर की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.