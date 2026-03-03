ETV Bharat / state

नकली करेंसी के साथ शातिर गिरफ्तार, होली के मौके पर बाजार में खपाए जाने थे नकली नोट

रुड़की: हरिद्वार जिले के रgड़की में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली करेंसी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया गया है कि आरपी द्वारा त्यौहारी सीजन में डमी नोट बाजार में खपाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने शातिर आरोपी को हजारों के नकली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500-500 के 19 नकली नोट बरामद किए हैं. बहरहाल पुलिस ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है.

दरअसल, एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर जनपद के सभी थाना प्रभारियों को त्योहारी सीजन को लेकर निर्देशित किया गया है, इसी निर्देश के चलते होली पर्व के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस द्वारा बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाया जा सके. इसी क्रम में रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट के नेतृत्व में गश्त के दौरान चौकी प्रभारी उप निरीक्षक आनंद मेहरा टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, इसी दौरान मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोनाली पार्क के सामने कलियर रोड पर मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ है और वह नकली नोटों का कारोबार करता है.