पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे झबराराम को कोर्ट में पेश किया गया, 2 साल से सूचनाएं दे रहा था

आरोपी झबराराम सेना के इलाके में पानी का टैंकर चलाता था. उसने अपने व्हाट्सएप का एक्सेस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दे रखा था.

पाकिस्तानी जासूस कोर्ट में पेश
पाकिस्तानी जासूस कोर्ट में पेश (ETV Bharat Jaipur)
Published : January 31, 2026 at 2:28 PM IST

जयपुर : राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आरोपी झबराराम को जयपुर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया. जांच में सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से लगातार संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहा था.

विशेष लोक अभियोजक सुदेश सत्वान ने बताया कि आरोपी तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था. इसमें एक नंबर जेएस भाटी दूसरा नंबर विवेक शर्मा और तीसरा नंबर वर्चुअल था. अभी तक की जांच में यह भी सामने आया कि झबराराम ने अपने व्हाट्सएप का एक्सेस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दे रखा था. आरोपी सेना के इलाके में पानी का टैंकर चलाता था. शुरुआती जांच में सैन्य गतिविधियों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और अन्य रणनीतिक सूचनाओं के लीक होने की आशंका जताई जा रही है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को रुपए के लालच में सूचनाएं दे रहा था और हनीट्रैप के जरिए सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भेज रहा था.

5 दिन की पुलिस कस्टडी में : राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर इलाके से इस आरोपी को पिछले दिनों हिरासत में लिया था. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी झबराराम को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. विशेष लोक अभियोजक सुदेश सत्वान ने बताया कि यूपीआई के जरिए झबराराम को पैसा दिया जाता था और आरोपी के मोबाइल से लेन देन से जुड़े कुछ स्क्रीन शॉट भी मिले हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झबराराम ने सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी भेजी थी. नेडान (जैसलमेर) निवासी झबराराम की गतिविधियां पिछले कुछ समय से संदिग्ध लग रही थी, जिसके बाद बीते दिनों इंटेलिजेंस ने उसे गिरफ्तार किया.

