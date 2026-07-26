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कैथल में प्रतिबंधित टैबलेट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स सेल ने की कार्रवाई

गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाईः डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि "एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी एसआई प्रदीप की अगुवाई में एएसआई जसमेर सिंह की टीम थाना शहर क्षेत्र में गश्त पर थी. इसी दौरान उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि रेलवे गेट कैथल क्षेत्र निवासी गौरव ई-रिक्शा में घूम-घूमकर प्रतिबंधित नशीली गोलियों को पशुओं की लिक्विड दवा में घोलकर छोटे इंजेक्शन तैयार करता है और नशा करने वालों को बेचता है."

कैथलः एंटी नारकोटिक्स सेल कैथल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ई-रिक्शा में प्रतिबंधित गोलियों से नशीले इंजेक्शन तैयार कर बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित 18 प्रतिबंधित टैबलेट, 591 ग्राम नशीला घोल, 29 खाली प्लास्टिक शीशियां, 2 सिरिंच और वारदात में प्रयुक्त ई-रिक्शा बरामद हुई.

नशा तस्करी का आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

इंजेक्शन और प्रतिबंधित गोलियों बरामदः जो अब भी अपनी ई-रिक्शा मे खनौरी रोड पर बन्द पेट्रोल पम्प के पास किसी को तैयार किये हुऐ इंजेक्शन बेचने के लिए खड़ा है. तुरंत रेड करके आरोपी को तैयार किये हुऐ इंजेक्शन और प्रतिबंधित गोलियों सहित काबू किया जा सकता है. पुलिस टीम ने मुस्तैदी का परिचय देते हुए तुरंत कैथल महाराणा प्रताप चौक से आगे खनौरी रोड स्थित बंद पेट्रोल पंप के पास दबिश दी. मौके पर एक ई-रिक्शा में बैठे युवक को काबू किया गया जिसकी पहचान गौरव निवासी अरबरिया मोहल्ला, रेलवे गेट कैथल के रूप में हुई.

थाना शहर में मामला दर्जः पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएसपी मुख्यालय बीर भान के समक्ष की गई जांच व तलाशी दौरान आरोपी की जेब से 18 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद हुईं. इसके बाद ई-रिक्शा की तलाशी लेने पर सीट के नीचे रखे एक पॉलीथीन बैग से 591 ग्राम नशीला घोल, 29 खाली प्लास्टिक की शीशियां तथा 2 सिरिंच बरामद हुईं. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह प्रतिबंधित गोलियों को पशुओं की लिक्विड दवा में मिलाकर नशीला घोल तैयार करता है और उसे छोटी शीशियों में भरकर सिरिंज सहित नशा करने वालों को बेचता था. ड्रग कंट्रोल अधिकारी द्वारा बरामद गोलियों को प्रतिबंधित बताया गया. आरोपी के खिलाफ थाना शहर में मामला दर्ज करके मौके पर पहुंचे एएसआई मंजीत द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.