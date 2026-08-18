दुर्ग में चॉकलेट का लालच देकर नाबालिग लड़कियों से गंदी हरकत, आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार
दुर्ग भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों से हैवानियत की गई. इस केस में एक बुजुर्ग गिरफ्तार हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 18, 2026 at 7:01 PM IST
दुर्ग: भिलाई छावनी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग द्वारा तीन नाबालिग बच्चियों के साथ अनैतिक करतूत की बात सामने आई है. आरोपी नाबालिग लड़कियों को चॉकलेट और नड्डा देकर अपने दुकान में बुलाता था. उसके बाद उसके साथ घिनौनी करतूत करता था. नाबालिग बच्चियों ने इस बात की शिकायत अपने माता पिता से की. जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की.
आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार
पुलिस ने पीड़ित बच्चियों के परिजनों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया. उसके बाद आरोपी बुजुर्ग को हिरासत में लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. उसके बाद पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी घटना सोमवार की है. पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया. अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है.
पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चियों की उम्र करीब 8 से 9 साल बताई जा रही है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने बच्चियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और नाबालिग बच्चियों का बयान भी दर्ज किया गया. मेडिकल रिपोर्ट,बच्चियों के बयान और दूसरे सबूतों के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
सोमवार रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच छावनी थाने में तीन बच्चियों थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि एक बुजुर्ग दुकानदार लगातार उनके साथ अनैतिक कृत्य कर रहा है. बच्चियों के परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है-प्रशांत पैकरा, छावनी सीएसपी, दुर्ग भिलाई
इस घटना ने एक बार फिर दुर्ग में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है. जो काफी चिंताजनक है.