ETV Bharat / state

5 मंदिरों को निशाना बनाने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, चांदी के छत्र और मुकुट बरामद

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अटरू 9 अगस्त को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर हाट चौक अटरू के पुजारी गिरिराज प्रसाद वैष्णव ने रिपोर्ट दी थी कि मंदिर में भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पर लगा लगभग 50 ग्राम का चांदी का मुकुट चोरी हो गया है. इसी दौरान ढीगंपुर हनुमान जी मंदिर सनकादिक आश्रम के महंत शिवचरण दास ने भी मंदिर में चीनी के गुरुजी की मूर्ति के ऊपर लगा 450 ग्राम का चांदी का छत्र चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

बारां: जिले में मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके कब्जे से मंदिरों से चोरी किए गए चांदी के छत्र एवं मुकुट बरामद किए हैं. आरोपी की पहचान अनिरुद्ध उर्फ विष्णु शर्मा पुत्र पवन कुमार निवासी माथनी के रूप में हुई है. वह धार्मिक स्थलों को निशाना बनाता था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जिले में अलग-अलग स्थानों पर स्थित पांच मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया. चोरी की घटनाओं से लोगों में नाराजगी थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी के सुपरविजन में वृताधिकारी अटरू रामानंद यादव के नेतृत्व में थानाधिकारी अटरू अशोक कुमार की टीम गठित की गई. टीम ने आसपास के इलाकों में जानकारी जुटाई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर की सहायता से धार्मिक स्थलों से चोरी करने वाले शातिर चोर अनिरुद्ध शर्मा उर्फ विष्णु को डिटेन कर गहनता से पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने थाना अटरू क्षेत्र के कस्बा अटरू में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, ढीगंपुर हनुमान जी मंदिर, भगवान कल्याणराय जी मंदिर गांव सहरोद, थाना बारां सदर क्षेत्र के तिसाया कान्हा जी मंदिर व थाना मांगरोल क्षेत्र के गांव बोहत में माता जी मंदिर से छत्र व मुकुट चोरी करना स्वीकार किया. इस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. उससे चोरी किए गए सभी छत्र व मुकुट बरामद किए गए. आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.

और भी वारदातों का भी हो सकता है खुलासा: पुलिस अब आरोपी से जिले में हुई अन्य मंदिर चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है. पुलिस को आशंका है कि पूछताछ के दौरान मंदिरों में चोरी की कुछ अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है. आरोपी ने चोरी का सामान कहां खपाया और इन वारदातों में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं, इसे लेकर भी जांच की जा रही है. इस वारदात का खुलासा करने में थानाधिकारी अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल दानमल, कांस्टेबल मनोज, नंदकिशोर, राजकुमार और सौदान शामिल रहे.