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आगरा में 3 लाख में अग्निवीर नियुक्ति का ठेका लेने वाला गिरफ्तार, मिलिट्री इंटेलीजेंस ने दबोचा

एक लाख रुपये में मेडिकल और तीन लाख रुपये में अग्निवीर बनाने का ठेका लेता था.

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आगरा में तीन लाख में अग्निवीर बनाने का ठेका लेने वाला गिरफ्तार, (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:51 AM IST

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Updated : April 6, 2026 at 11:07 AM IST

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आगरा: आर्मी इंटेलिजेंस और पुलिस ने आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में रविवार को एक ठग पकड़ा है. वह एक लाख रुपये में मेडिकल और तीन लाख रुपये में अग्निवीर बनाने का झांसा अभ्यर्थियों को दे रहा था. आरोपी के कब्जे से इंजेक्शन और दवाएं मिली हैं. इसके साथ ही उसके मोबाइल में सेना से जुड़े कुछ फोटो मिले हैं. सदर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि आगरा में एक से 19 अप्रैल तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित हो रही है. इसमें 12 जिलों के 19 हजार से अधिक युवा प्रतिभाग कर रहे हैं. अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर मिलिट्री इंटेलीजेंस अलर्ट पर है. भर्ती में दलालों के सेंध लगाने को लेकर पुलिस भी सतर्क है. मध्य प्रदेश से अभिषेक राजपूत अपने दोस्त अनुराग के साथ अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने आया था.


एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर एक व्यक्ति आया और अपना नाम नीरेश निवासी आगरा बताकर सेना में अच्छी पहुंच का झांसा देकर भर्ती में मदद करने की बात कहने लगा. उसने कहा कि एक लाख में मेडिकल पास और तीन लाख में अग्निवीर बनवा देगा. इसके बाद उसने अपने मोबाइल में दोनों दोस्तों को स्क्रीन शॉट दिखाए जिससे उन्हें भरोसा दिला सके. स्टेडियम के बाहर पहले से मौजूद मिलिट्री इंटेलीजेंस की टीम ने आरोपित पकड़ लिया. इस पर अभिषेक ने आरोपित के झांसे के बारे में बताया. सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची. पुलिस ने आरोपी की थाना पर ले जाकर तलाशी ली तो उसके पास से इंजेक्शन और दवाएं मिलीं. मोबाइल भी कई सबूत मिले हैं. आरोपी ने अपना नाम नीरेश निवासी गांव मदरा बताया.


फिजिकल की तैयारी कराता है आरोपी: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी नीरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जो अभ्यर्थियों को झांसा देकर ठगी की कोशिश कर रहा था. मिलिट्री इंटेलीजेंस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपित को गिरफ्तार किया है. उससे हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है. आरोपी कई दिन से स्टेडियम के बारे में घूम रहा था. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बमरौली कटारा क्षेत्र में फिजिकल एकेडमी चलाता है. युवाओं को सेना, पुलिस एवं अन्य आर्म्स फोर्स के लिए फिजिकल की तैयारी कराता है. युवाओं को भर्ती कराने की लिए तरह-तरह का प्रलोभन देकर ठगने की कोशिश करता है. दस से 15 युवाओं के परिजन से ले लेता है. जिसमें से एक-दो का सलेक्शन हो जाता है. इसके बाद बाकी की रकम धीरे-धीरे लौटा देता है.

रेस की फोटो सोशल मीडिया पर: गिरफ्तार आरोपित नीरेश ने अपनी पहुंच ऊपर तक दिखाने के लिए अग्निवीर की रेस के दौरान आए दिन सुबह भर्ती स्थल के पास पहुंचकर दौड़ते अभ्यर्थियों की वीडियो बनाता था. जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता था. पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है कि इसके तार कहां जुड़े हैं.

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Last Updated : April 6, 2026 at 11:07 AM IST

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