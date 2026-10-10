आगरा में 1.25 करोड़ की ठगी करने वाला 12वीं पास गिरफ्तार, नौकरी लगाने का देता था झांसा, व्हाट्सएप पर भेजता था फर्जी जॉइनिंग लेटर
पुलिस आरोपी के एक साथी की तलाश कर रही है. फर्जी रिजल्ट और नियुक्ति पत्र भेजकर लोगों को भरोसे में लेकर ठगी कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:34 PM IST
आगरा : साइबर थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी के साथी की तलाश की जा रही है. आरोपी ने करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की है. डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि शिकायत मिली थी कि आरोपी लोगों को यूपी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, सचिवालय में लिपिक, मेट्रो, राजस्थान के धौलपुर में शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का दावा करके ठगी करता था.
डीसीपी साइबर आदित्य सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम वीरू शर्मा निवासी शमसाबाद रोड है. जो 12वीं पास है. एक साथी के साथ मिलकर ठगी का खेल चला रहा था. जिसमें कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है. आरोप है कि आरोपी वीरू शर्मा ने अब तक 1.25 करोड़ की ठगी की है. जिसके बारे में छानबीन की जा रही है. आरोपी से दो मोबाइल बरामद किए हैं.
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य कुमार ने बताया, अरविंद कुमार सक्सेना ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 13.25 लाख रुपये की ठगी होने की शिकायत की थी. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की. आरोपी वीरू शर्मा ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह दोस्त के साथ मिलकर लोगों को यूपी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, सचिवालय में लिपिक, मेट्रो, राजस्थान के धौलपुर में शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी की है.
आरोपी झांसे में लेकर रुपये लेकर व्हाट्सएप पर ही नौकरी के फर्जी रिजल्ट और जॉइनिंग लेटर भेजता था. फर्जी रिजल्ट और नियुक्ति पत्र भेजकर लोगों को भरोसे में लेकर ठगी कर रहा था. डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य कुमार ने बताया कि आरोपी के ठगी में और कौन-कौन शामिल हैं इसकी जांच की जा रही है. अब तक छानबीन और आरोपी से पूछताछ में करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये की ठगी की बात सामने आई है.
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