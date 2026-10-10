ETV Bharat / state

आगरा में 1.25 करोड़ की ठगी करने वाला 12वीं पास गिरफ्तार, नौकरी लगाने का देता था झांसा, व्हाट्सएप पर भेजता था फर्जी जॉइनिंग लेटर

आगरा में पकड़ा गया 12वीं पास ठग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : साइबर थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी के साथी की तलाश की जा रही है. आरोपी ने करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की है. डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि शिकायत मिली थी कि आरोपी लोगों को यूपी पुलिस, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, सचिवालय में लिपिक, मेट्रो, राजस्थान के धौलपुर में शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का दावा करके ठगी करता था.

डीसीपी साइबर आदित्य सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम वीरू शर्मा निवासी शमसाबाद रोड है. जो 12वीं पास है. एक साथी के साथ मिलकर ठगी का खेल चला रहा था. जिसमें कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है. आरोप है कि आरोपी वीरू शर्मा ने अब तक 1.25 करोड़ की ठगी की है. जिसके बारे में छानबीन की जा रही है. आरोपी से दो मोबाइल बरामद किए हैं.