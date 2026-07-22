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गोरखपुर में तंत्र-मंत्र के बहाने महिला से गहने हड़पने का आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर: पीपीगंज थाना क्षेत्र में तंत्र-मंत्र के नाम पर एक महिला के आभूषण हड़प लेने का मामला प्रकाश में आया था, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ हो रही है. आरोपी ने महिला के बीमार बेटे को ठीक करने का ठेका लिया था लेकिन जब उसका बेटा ठीक नहीं हुआ तो उसने अपने आभूषणों की मांग शुरू कर दी, फिर तांत्रिक ने आभूषण देने की बजाय महिला को धमकी दे डाली.



जानकारी के मुताबिक, पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया के टोला लक्ष्मीपुर की निवासी सुमन का बेटा काफी दिनों से बीमार चल रहा था. इसी दौरान करीब एक माह पहले महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी विजय गौड़ ने महिला से दावा किया था, कि वह झाड़ फूंक के जरिए उसके बेटे को ठीक कर सकता है. महिला उसकी बातों में आ गई और तंत्र मंत्र के दौरान आरोपी ने विश्वास में लेकर उसके सोने चांदी के आभूषण अपने पास रखवा लिए, कुछ दिनों बाद जब महिला ने अपने आभूषण वापस मांगे तो आरोपी उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया.



पीड़ित महिला ने इस बात की शिकायत पीपीगंज थाने में तहरीर देकर की इसी आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार की देखरेख में जांच शुरू हुई तो मामला सही पाया गया, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय गौड़ को हिरासत में ले लिया उसके खिलाफ, मुकदमा दर्ज कर पुलिस विधिक कार्यवाही कर रही है.



इस बारे में क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अनुराग कुमार सिंह ने बताया की पीपीगंज के जंगल कौड़िया टोला लक्ष्मीपुर की रहने वाली सुमन ने सूचना दी थी कि उसके बेटे की तबीयत बराबर खराब रहती थी. उसके संपर्क में एक तांत्रिक आया उसने बताया की पट्टीदारों ने उसे तंत्र-मंत्र कर दिया है, उसे वह ठीक कर देगा. इसी झांसे में आकर, उसके सोने चांदी के जेवर ले लिए उसके बाद हो फरार हो गया, मिलने पर जब अपने सोने चांदी के गहने की मांग की तो धमकी दे रहा है सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया.



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