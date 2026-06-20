बुजुर्ग दंपति से 1.41 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार; मेरठ में किया था डिजिटल अरेस्ट
बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को बताया कि 14 दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 11:42 AM IST
मेरठ: बिजली विभाग के रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 41 लाख की ठगी मामले में शातिर ठग को झांसी से गिरफ्तार किया गया है. बुजुर्ग दंपत्ति को जेल भेजने का डर दिखाकर यह रकम ऐंठी गई थी.
पुलिस के मुताबिक, मेरठ के रोता थाना क्षेत्र के नंद विहार कॉलोनी में रहने वाले बिजली विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी राधा कृष्ण और उनकी पत्नी को डिजिटल हाउस अरेस्ट करके 1 करोड़ 41 लाख रुपए की ठगी की गई थी. इस मामले में साइबर थाने में अप्रैल 2026 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि घटना दिसंबर 2025 में हुई थी.
बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को बताया कि 14 दिसंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉलर ने खुद को CBI का अधिकारी बताया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें अपने बाकी मोबाइल फोन बंद करने को कहा.
बुजुर्ग में इंकार किया तो कॉलर ने किसी दूसरे शख्स से वीडियो कॉल पर यह बताते हुए बात कराई कि यह बहुत बड़े अधिकारी हैं. उसने खुद को CBI का बड़ा अधिकारी बताते हुए उन्हें गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया गया.
एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग दंपति ने साइबर थाने में पूछताछ में यह भी बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें 33 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा. साथ ही मानसिक तौर पर परेशान किया गया. उनको डराकर अलग-अलग खातों से पैसे ट्रांसफर कराए. उन्होंने लगभग 1 करोड़ 41 लख रुपए RTGS के माध्यम से साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए.
जब उनके खाते में पैसे खत्म हो गए, तब परिवार के कुछ लोगों को ट्रांजेक्शन के बाद शक हुआ. इस पर बुजुर्ग दंपत्ति टूट गए और उन्होंने बताया कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसमें जैसे वह जेल जाने की डर से लगातार अलग-अलग खातों में पैसा भेज रहे थे. जब उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो साइबर ठगों ने भी उन नंबरों को बंद कर दिया. उनसे संपर्क भी काट दिया था.
एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. साइबर क्राइम पुलिस टीम के मेरठ द्वारा की गई पड़ताल के दौरान शब्बीर कुरैशी पुत्र नसरूद्दीन कुरैशी निवासी तालपुरा रोड, ओरछा गेट थाना कोतवाली नगर जनपद झांसी को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही पुलिस अब उसे गिरोह के अन्य लोगों को भी खोज रही है.
साइबर एक्सपर्ट आर्य त्यागी बताते हैं कि वर्तमान समय में ऐसे मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग सीनियर सिटीजन को निशाना बना रहे हैं. एक तो सीनियर सिटीजन एकाकी जीवन जी रहे होते हैं, जिस वजह से उन्हें आसानी से लोग इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं.
साथ ही अगर साइबर फ्रॉड करने वाले उन्हें डराने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले किसी से भी संपर्क करने से मना करते हैं. जबकि जरूरी यह है कि अगर ऐसी कोई समस्या महसूस हो रही है तो सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों से बात की जा सकती है.
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