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बुजुर्ग दंपति से 1.41 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार; मेरठ में किया था डिजिटल अरेस्ट

बुजुर्ग दंपति से 1.41 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: बिजली विभाग के रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 41 लाख की ठगी मामले में शातिर ठग को झांसी से गिरफ्तार किया गया है. बुजुर्ग दंपत्ति को जेल भेजने का डर दिखाकर यह रकम ऐंठी गई थी. पुलिस के मुताबिक, मेरठ के रोता थाना क्षेत्र के नंद विहार कॉलोनी में रहने वाले बिजली विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी राधा कृष्ण और उनकी पत्नी को डिजिटल हाउस अरेस्ट करके 1 करोड़ 41 लाख रुपए की ठगी की गई थी. इस मामले में साइबर थाने में अप्रैल 2026 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि घटना दिसंबर 2025 में हुई थी. बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को बताया कि 14 दिसंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी. कॉलर ने खुद को CBI का अधिकारी बताया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें अपने बाकी मोबाइल फोन बंद करने को कहा. बुजुर्ग में इंकार किया तो कॉलर ने किसी दूसरे शख्स से वीडियो कॉल पर यह बताते हुए बात कराई कि यह बहुत बड़े अधिकारी हैं. उसने खुद को CBI का बड़ा अधिकारी बताते हुए उन्हें गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया गया. एसपी क्राइम अविनाश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग दंपति ने साइबर थाने में पूछताछ में यह भी बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें 33 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा. साथ ही मानसिक तौर पर परेशान किया गया. उनको डराकर अलग-अलग खातों से पैसे ट्रांसफर कराए. उन्होंने लगभग 1 करोड़ 41 लख रुपए RTGS के माध्यम से साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए.